Обстрел отеля в Черкассах: спасательная операция завершена, много пострадавших (фото, видео)

На месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики уже вывезли с места попадания почти 600 тонн строительного мусора.

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В Черкассах работники ГСЧС завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания российской ракеты в отель. Коммунальщики еще должны вывезти строительный мусор. Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"Спасательно-поисковая операция завершена. К счастью, обошлось без погибших. На утро в больнице остаются шесть пострадавших: двое — тяжелые, остальные — средней тяжести", — проинформировал он.

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Председатель ОГА отметил, что на месте продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальщики уже вывезли с места попадания почти 600 тонн строительного мусора. Работы планируют завершить до конца дня.

Напомним, что российские оккупанты утром, 21 сентября, нанесли ракетный удар по Черкассам. Одна из ракет попала в отель. В результате попадания более двух десятков человек оказались под завалами.

Ранее сообщалось, что 21 сентября ВС РФ в Киеве в результате утренней атаки РФ пострадали семь человек. В нескольких районах города зафиксированы разрушения.