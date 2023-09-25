ВС РФ ночью атаковали Украину ракетами: взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге, подробности

В Одессе в результате удара ракетами "Оникс" есть разрушения и пострадавшие. Кроме того, в центре города был масштабный пожар — горела заброшенная высотка. Также россияне ударили ракетами по Кривому Рогу.

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В ночь с 25 сентября была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины из-за возможной угрозы вражеских атак с использованием ударных дронов и ракет. Также вооруженные силы предупредили о возможных запусках крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, а центральных и восточных областях также сообщили о потенциальной опасности от ракетных атак, после чего в некоторых областях Украины последовали взрывы. Фокус в одном материале собрал актуальную информацию о ночном обстреле ВС РФ.

Взрывы в Одессе

Позднее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ударные беспилотники врага типа "Shahed" из Черного моря двигались в направлении Одесской области (Черноморск), а ракеты оккупантов входили в воздушное пространство Винницкой области.

Первые взрывы в Одессе произошли около 00:15 часов. Олег Кипер, глава Одесской областной администрации, сообщил о работе сил противовоздушной обороны по вражеским целям и призвал жителей района оставаться в укрытиях.

В 00:40 сообщалось о движении ракет в сторону Винницкой области, однако в 00:41 в Воздушных силах предупредили о смене направления движения на юг.

Приблизительно в 00:45 часов сообщили об обнаружении ракет врага в Одесской области, направленных на юг, а ударные беспилотники типа "Shahed" двигались в направлении Одессы и Измаила.

"Внимание! Одесская область — пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении!" — предупредили в Воздушных силах.

В 00:47 прозвучала серия новых взрывов, которая продолжалась на протяжении 10 минут.

Куда ударили в Одессе

По словам Кипера, под ударом оказалась портовая инфраструктура города. Есть попадание в заброшенное здание многоэтажки — там возник пожар, который оперативно ликвидировали. Также разрушено складское помещение и частный дом в пригороде. Не обошлось без пострадавших.

"В Одессе в результате взрывной волны пострадал один гражданский человек. Женщина получила повреждения осколками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", — сообщил глава Одесской ОВА Кипер.

Взрывы в Кривом Роге

Информация о взрывах в Кривом Роге поступила около 00:55, и позже, в 01:07, вновь прозвучали взрывы.

В командовании Воздушных сил сообщили о передислокации вражеских ракет в направлении города и обнаружении скоростных целей врага, двигавшихся в сторону Кривого Рога.

В 01:10 часов начали отменять воздушную тревогу в некоторых областях, но не везде.

В 01:24 часа объявили о прекращении тревоги в различных областях, при этом предупредив о потенциальной угрозе применения ударных беспилотников врага в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что в результате обстрела Киева ВС РФ 21 сентября, тысячи жителей остались без света. В результате атаки России в столице пострадали семь человек.