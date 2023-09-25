Ночной обстрел Одессы: в Воздушных силах показали работу ПВО и уничтожение целей (видео)

По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, вражескую атаку отражали силами 160-й ракетной бригады совместно с авиацией и ВМС. Всего удалось уничтожить 30 целей из 33-х.

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В Воздушных силах ВСУ показали работу зенитной бригады, которая ночью отражала воздушную атаку Вооруженных сил России на Одессу. Соответствующее видео опубликовано 25 сентября в Telegram-канале командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

На обнародованных кадрах запечатлена работа 160-й ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг". Кроме того, для отражения атаки была задействована авиация и противовоздушная оборона ВМС.

Обстрел Одессы в ночь на 25 сентября — последние новости

Напомним, в ночь на 25 сентября ВС РФ атаковали портовую инфраструктуру и пригород Одессы с применением ударных дронов, крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

В результате вражеской атаки сильно повреждены здания гостиницы "Одесса" и Морвокзала в порту. Кроме того, ВС РФ разрушены склад и частный дом.

Согласно уточненным данным, погиб сотрудник склада, которого ранее не могли найти. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что под завалами нашли еще одного погибшего. Также с травмами в больницу доставлена женщина.