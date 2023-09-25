Ракетный удар по Одессе: в сети показали, что осталось от Морвокзала и гостиницы (фото, видео)

Судя по опубликованным фотографиям, пострадало не только здание отеля, но и расположенное по соседству здание Морвокзала. Ночью ВС РФ атаковали регион ракетами "Калибр", "Оникс" и дронами-камикадзе Shahed.

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В сети публикуют кадры последствий ракетного удара по Одесскому порту 25 сентября. Также в Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали кадры тушения пожара в заброшенной гостинице "Одесса", которая находится в порту.

Судя по опубликованным кадрам, повреждения получила не только заброшенная высотка, но и здание Морского вокзала, которое расположено по соседству.

Для наглядности в ГСЧС сравнили фото гостиницы до и после удара российских оккупантов.

Гостиница "Одесса" до и после удара ВС РФ Фото: ГСЧС

Отметим, что гостинице "Одесса" уже не первый раз досталось от ВС РФ. Ранее, 18 июля 2023 года, под удар попал Святониколаевский храм УПЦ (МП), который находится на территории Морвокзала. "Зацепило" тогда и здание отеля.

Обстрел Одессы 25 сентября — последние новости

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Одессу с помощью ударных беспилотников типа Shahed, а также с применением крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

Ранее руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что помимо портовой инфраструктуры также были повреждены склад и частный дом в пригороде Одессы. В результате вражеского обстрела была ранена женщина — ее доставили в больницу.