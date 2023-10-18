Будуть потрібні Patriot: експерт розкрив плани РФ щодо обстрілів на осінь-зиму

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, росіяни можуть зробити ставку на Shahed, балістику і ракети Х-22. Тому для успішного перехоплення такого типу озброєння необхідно мати комплекси Patriot або SAMP/T.

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Російська Федерація може використовувати комбіновані атаки дронами і ракетами для ударів по Україні. Про це повідомляє експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Виробництво крилатих ракет — нехай, умовно, 100 ракет на місяць. Якщо за жовтень ворог не випустив жодної, то ось стільки він і накопичив... Якщо ми беремо минулорічний період, коли середній темп використання тільки крилатих ракет був 70 на тиждень із піком понад 100 крилатих ракет, то такої можливості у ворога вже немає", — підрахував експерт.

Водночас Катков зазначив, що кількість "шахедів" — дронів-камікадзе, істотно зросла. Лише у вересні було встановлено новий рекорд, з більш ніж 500 використаними російськими дронами, і на поточний момент відомо про випуск 220 "шахедів" у жовтні.

"Ще один аспект — це балістичне озброєння, яке ворог використовував вкрай помірковано впродовж усього весняно-літнього періоду, і ракет Х-22", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що для перехоплення балістичних ракет і ракет типу Х-22 потрібні системи ПЗРК "Петріот" або SAMP/T.

"Можливо, ворог зробить ставку якраз і на таку комбінацію у вигляді ударів "шахедами"... і ударів балістичним озброєнням", — підсумував Олег Катков.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що ударів РФ по території країни побільшає. На думку глави держави, ворога цікавитимуть об'єкти енергетичної інфраструктури. Із позицією президента погоджується глава ГУР Міноборони Кирило Буданов: заявив, що чекає взимку блекаутів.