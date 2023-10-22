Подарунок від "дідів": ЗС РФ штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою на вантажівках 30-х років (відео)

Спроба прориву на радянських "полуторках", вироблених до Другої світової війни, не увінчалася успіхом. Українська артилерія оперативно спрацювала по колоні окупантів.

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Російська армія намагається штурмувати населений пункт Первомайське під Авдіївкою Донецької області на радянських вантажівках ГАЗ-АА, відомих під назвою "полуторка". Відео "прориву" з'явилося в соцмережах.

"Полуторки" їдуть, ось пішла артилерія працювати… Зараз [росіяни] горіти будуть. Їдуть у бік "Алмазу" [на позицію в районі авдіївської промзони]", — коментують українські військові, які спостерігали за колоною вантажівок.

Вантажний автомобіль ГАЗ-АА випускали в СРСР із 1932 по 1942 роки. Перша серійна модель автомобіля зійшла з конвеєра Горьковського автозаводу 29 січня 1932 року.

Вантажівка є точною ліцензованою копією Ford Model AA зразка 1930 року.

Фокус раніше писав про невдалі спроби росіян штурмувати Авдіївку. Кожна спроба закінчується величезними втратами техніки й особового складу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 19 жовтня відвідав позиції українських військових на Авдіївському та Куп'янському напрямках. За словами воєначальника, простих ділянок фронту зараз немає.