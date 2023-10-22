Подарок от "дедов": ВС РФ штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой на грузовиках 30-х годов (видео)

Попытка прорыва на советских "полуторках", произведенных до Второй мировой войны, не увенчалась успехом. Украинская артиллерия оперативно сработала по колонне оккупантов.

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Российская армия пытается штурмовать населенный пункт Первомайское под Авдеевкой Донецкой области на советских грузовиках ГАЗ-АА, известных под названием "полуторка". Видео "прорыва" появилось в соцсетях.

"Полуторки едут, вот пошла артиллерия работать… Сейчас [россияне] гореть будут. Едут в сторону "Алмаза" [на позицию в районе авдеевской промзоны]", — комментируют украинские военные, наблюдавшие за колонной грузовиков.

Грузовой автомобиль ГАЗ-АА выпускали в СССР с 1932 по 1942 годы. Первая серийная модель автомобиля сошла с конвейера Горьковского автозавода 29 января 1932 года.

Советские инженеры использовали в качестве базовой модели грузовик Ford Model AA образца 1930 года.

Фокус ранее писал о неудачных попытках россиян штурмовать Авдеевку. Каждая попытка заканчивается огромными потерями техники и личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 19 октября посетил позиции украинских военных на Авдеевском и Купянском направлениях. По словам военачальника, простых участков фронта сейчас нет.