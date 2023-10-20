"Накрывает артиллерия": ВС РФ несут потери, но ежедневно штурмуют Авдеевский террикон (видео)

Российские войска ежедневно бросают новых бойцов на террикон под Авдеевкой, который им не удается взять под контроль. В ВСУ рассказали, чем завершаются попытки наступления врага.

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Российские оккупанты не оставляют попыток захватить так называемый Авдеевский террикон в Донецкой области. Деталями в эфире "Радио Донбасс Реалии" 20 октября поделился представитель 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь.

"Россияне и дальше пытаются взять этот террикон. Эту так называемую стратегическую высоту. Пытаются туда заходить пехотой под прикрытием бронегрупп. Но как только их обнаруживают наши средства разведки, сразу туда работает артиллерия. Сразу накрывают любые эти попытки", — рассказал он.

Фото Авдеевского террикона Фото: Resurgam

Военный отметил, что ВС РФ не учатся на своих ошибках и ежедневно бросают новые силы на террикон.

"Даже когда там частично удавалось зайти на этот террикон, все равно потом их абсолютно полностью разбивала наша артиллерия", — заявил Коцуконь.

Комментарий Антона Коцуконя (об Авдеевском терриконе — с 4:47)

Почему Авдеевский террикон — важен?

В сообществе Resurgam объясняли, почему российские оккупанты так стремятся захватить Авдеевский террикон. Он представляет собой территорию, которая находится на определенной высоте и может быть полезной для контроля над местностью.

"Террикон имеет искусственную высоту на 40 метров с резаной верхушкой в пустынной уже местности, что открывает возможность обзора на 180 градусов на позиции врага (без визуальных препятствий в отличие от естественных высот) в сторону Веселое-Красногоровка с контролем до железной дороги", — объяснили авторы контента.

Однако ВС РФ имеют только один возможный подступ к террикону — со стороны города Красногоровка. То есть российские оккупанты могут захватить территорию на высоте только "в лоб", поднимаясь на гору. Единственная альтернатива, имеющаяся у ВС РФ — постоянно обстреливать террикон, теряя много снарядов, чтобы подавить его влияние.

Авдеевский террикон на карте боевых действий Фото: Resurgam

В то же время контроль ВСУ над терриконом способен создавать проблемы для российских войск, размещенных в районе железной дороги.

Напомним, представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что за шесть дней наступления на Авдеевском направлении ВС РФ понесли рекордные потери. По его словам, захватчики сосредоточили свои силы на штурме так называемого Авдеевского террикона — высоты возле Авдеевского коксохимического комбината.

Российские пропагандисты признали, что потери ВС РФ под Авдеевкой вызывают панику среди оккупантов. Неназванный вражеский офицер рассказал, что генералы хотели сделать подарок президенту Владимиру Путину — взять террикон и перекрыть поставки Сил обороны. Идея обернулась гибелью бойцов.