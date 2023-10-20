"По Авдеевке — просто ужас": оккупанты жалуются, что ВСУ "выкосили" всю технику и личный состав

Российские вояки говорят, что их генералы хотели сделать Путину подарок и захватить город, но подарок не получился, а морги Донецка уже просто не принимают 200-тых, потому что нет мест.

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Штурм Авдеевки в Донецкой области для россиян каждый раз заканчивается бешеными потерями как техники, так и личного состава. Бойцы ВС РФ уже настолько напуганы, что боятся идти на штурмы, поскольку знают, что их шансы выжить — почти нулевые. Об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

"По Авдеевке ужас. Трудно передать словами, что происходит на Авдеевском направлении, но там реальный ужас. Несколько дней назад были первые масштабные попытки взять Авдеевский террикон, но они были неудачными. Вчера была новая попытка прорыва и снова большие потери", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что офицеры, которые работают при штабе ВС РФ в Ростове, рассказывают, что уже не могут посчитать погибших из-за желания российских генералов выслужиться перед Путиным.

"Генералы знали, что приедет Путин, и решили сделать ему подарок. Ведь мы с 14-го года ведем бои за Авдеевку. Пытались взять террикон, чтобы перекрыть снабжение, но, к сожалению, подарка не получилось. Очень много погибших. Даже не можем посчитать", — рассказывает один из офицеров.

Он добавляет, что в Донецке, раненых и погибших в больницах и моргах больше не принимают — просто некуда, а российская армия только за последний день штурмов потеряла 40 единиц бронетехники.

"Уже даже в сети есть кадры, как одна БТР толкает другую, и в результате теряем обе. Какой-то идиотизм — ребят просто как в тире расстреляли. И готовят новый штурм. Командиры с трудом держат ситуацию под контролем, ведь все понимают, что шансы выжить невелики. Дронами типа FPV просто выкосили технику и тут. Прилетает быстро, пробивает броню, какой-то ужас", — говорит непосредственный участник боев за Авдеевку.

Напомним, что бойцы Сил обороны под Авдеевкой уничтожили огневую систему "Солнцепек" стоимостью около 15 млн долл. Сначала произошло попадание FPV-дрона, а затем сдетонировали термобарические боеприпасы.

Ранее сообщалось, что по словам OSINT-аналитика Раду Хоссу, "Эффект Авдеевки" заметно скажется на всех аспектах поля боя. А российский фронт может упасть еще быстрее, чем ожидается.