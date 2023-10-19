"Нет простых участков": Залужный побывал на позициях ВСУ в Авдеевке и Купянске (видео)

Валерий Залужный пообщался с командирами подразделений, выполняющих задачи на этих участках фронта, они обсудили насущные потребности подразделений и определили последовательность дальнейших действий.

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Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный 19 октября посетил защитников Украины на самых жарких сейчас направлениях — Авдеевском и Купянском. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника", — написал он.

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Валерий Залужный сообщил, что пообщался с командирами подразделений, выполняющих задачи на Авдеевском направлении. Они обсудили насущные потребности подразделений и определили последовательность дальнейших действий, приняв во внимание постоянные изменения оперативной обстановки.

Также главнокомандующий ВСУ посетил позиции украинских защитников на Купянском направлении.

"Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях. Спасибо каждой бригаде, всем защитникам, кто в бою за Украину", — отметил он.

Напомним, что в украинской разведке считают, что потери ВС РФ в Авдеевке не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ после нескольких дней затишья 19 октября усилили обстрелы Авдеевки Донецкой области. Оккупанты перегруппировываются.