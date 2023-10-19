"Немає простих ділянок": Залужний побував на позиціях ЗСУ в Авдіївці та Куп'янську (відео)

Валерій Залужний поспілкувався з командирами підрозділів, які виконують завдання цих ділянках фронту, вони обговорили нагальні потреби підрозділів і визначили послідовність подальших дій.

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Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний 19 жовтня відвідав захисників України на найспекотніших зараз напрямках — Авдіївському та Куп’янському. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз — це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", — написав він.

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Валерій Залужний повідомив, що поспілкувався з командирами підрозділів, які виконують завдання на Авдіївському напрямку. Вони обговорили нагальні потреби підрозділів і визначили послідовність подальших дій, взявши до уваги постійні зміни оперативної обстановки.

Також головнокомандувач ЗСУ відвідав позиції українських захисників на Купʼянському напрямку.

"Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну", — зазначив він.

Нагадаємо, що в українській розвідці вважають, що втрати ЗС РФ у Авдіївці не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ після кількох днів затишшя 19 жовтня посилили обстріли Авдіївки Донецької області. Окупанти перегруповуються.