Приказано уничтожить. Три группы средств, которые нужны ВСУ для подавления артиллерии России
"Если бы я был военным экспертом или хотя бы четырехзвездочным генералом, я бы сказал, что краткосрочная цель войны — ликвидация преимущества противника в дальнобойных средствах поражения. Вот, что для этого нужно сделать". Мнение.
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В ближнем бою нам нет равных, но артиллерия и авиация врага сводят на нет наш боевой дух, закапывая его под тысячами тонн земли в ходе бесконечных обстрелов и авианалетов. Лечение известное.
Традиционные средства: контрбатарейная борьба, контрбатарейные радары, беспилотники для выявления позиций вражеской артиллерии и корректировки огня, американские и немецкие гаубицы для огневого поражения, американские ракеты для уничтожения складов боеприпасов в оперативной глубине. Против авиации — ПВО.
Народные средства: постоянная смена позиций, постоянное движение, маневр, выход из-под удара, дымовые завесы, ложные позиции, маскировка, уничтожение или подавление беспилотников врага, корректирующих огонь, рейды на ту сторону для уничтожения артиллерийских батарей.
Высокотехнологичные средства: барражирующие дроны-камикадзе, постоянно патрулирующие в небе, обнаруживающие вражескую арту и немедленно наносящие удар. Прилет даже одного такого дрона по батарее, неминуемо приведет к срыву выполнения ею боевой задачи.
Задача простая. Кто может решить?Важно