Наказано знищити. Три групи засобів, які потрібні ЗСУ для подавлення артилерії Росії

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У ближньому бою нам немає рівних, але артилерія та авіація ворога зводять нанівець наш бойовий дух, закопуючи його під тисячами тонн землі під час нескінченних обстрілів та авіанальотів. Лікування відоме.

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Традиційні засоби: контрбатарейна боротьба, контрбатарейні радари, безпілотники для фіксування позицій ворожої артилерії та коригування вогню, американські та німецькі гаубиці для вогневого ураження, американські ракети для знищення боєприпасів складів в оперативній глибині. Проти авіації — ППО.

Народні засоби: постійна зміна позицій, постійний рух, маневр, вихід з-під удару, димові завіси, хибні позиції, маскування, знищення або придушення безпілотників ворога, які коригують вогонь, рейди на той бік для знищення артилерійських батарей.

Високотехнологічні засоби: баражувальні дрони-камікадзе, що постійно патрулюють в небі, фіксують ворожу арту та негайно завдають удару. Приліт навіть одного такого дрона по батареї неминуче призведе до зриву виконання нею бойового завдання.

Завдання просте. Хто може вирішити?

Джерело.

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