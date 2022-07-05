Наказано знищити. Три групи засобів, які потрібні ЗСУ для подавлення артилерії Росії
"Якби я був військовим експертом або хоча б чотиризірковим генералом, я б сказав, що короткострокова мета війни — ліквідація переваги супротивника в далекобійних засобах ураження. Ось що для цього потрібно зробити". Думка.
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У ближньому бою нам немає рівних, але артилерія та авіація ворога зводять нанівець наш бойовий дух, закопуючи його під тисячами тонн землі під час нескінченних обстрілів та авіанальотів. Лікування відоме.
Традиційні засоби: контрбатарейна боротьба, контрбатарейні радари, безпілотники для фіксування позицій ворожої артилерії та коригування вогню, американські та німецькі гаубиці для вогневого ураження, американські ракети для знищення боєприпасів складів в оперативній глибині. Проти авіації — ППО.
Народні засоби: постійна зміна позицій, постійний рух, маневр, вихід з-під удару, димові завіси, хибні позиції, маскування, знищення або придушення безпілотників ворога, які коригують вогонь, рейди на той бік для знищення артилерійських батарей.
Високотехнологічні засоби: баражувальні дрони-камікадзе, що постійно патрулюють в небі, фіксують ворожу арту та негайно завдають удару. Приліт навіть одного такого дрона по батареї неминуче призведе до зриву виконання нею бойового завдання.
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