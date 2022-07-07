Агрессия Путина довела: в МИД рассказали о попытках россиян получить визу в Украину

Более 100 раз граждане РФ звонили в МИД и посольство – просили объяснить правила въезда. В многомиллионной стране не нашлось смельчака, который подал бы документы на визу.

За 7 дней действия визового режима Украины с Россией ни один житель этой страны не обратился за визой. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Такую реакцию россиян министр назвал весьма показательной.

"На всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", – сказал Кулеба.

За указанный срок граждане РФ более 100 раз звонили в МИД и посольства – просили объяснить правила въезда.

Кулеба считает, что эта ситуация показывает изменения в отношениях РФ и Украины после начала полномасштабной войны.

"Это исторический момент, который продемонстрирует до какого уровня агрессия президента РФ Владимира Путина довела отношения между нашими народами и также демонстрирует настоящее отношения россиян к украинцам", – добавил Кулеба.

Напомним, что с 1 июля в Украине заработал визовый режим для граждан России. Пограничники предупредили о строгом контроле выдачи документов в военное время.

Кабмин Украины еще 17 июня ввел визовый режим для россиян. Премьер-министр Украины в тот день объявил об окончательном разрыве связей с РФ.

В Госдуме РФ раскритиковали отмену безвизового режима и назвали этот шаг "провокацией".