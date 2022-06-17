"Это провокация": в РФ отреагировали на решение Украины ввести с ней визовый режим

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что Россия не будет вводить визовый режим для украинских граждан и назвал постановление украинского Кабмина провокацией, на которую в Кремле не будут отвечать.

В России отреагировали на введение правительством Украины визового режима для въезда в страну российских граждан. В Кремле заявили, что такое решение вызывает недоумение, а Москва не получала уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на источник.

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В свою очередь глава комитета российской Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что РФ не будет в ответ вводить визовый режим для украинцев. Он аргументировал это тем, что в Украине множество родственников россиян и назвал постановление Кабмина провокацией.

"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ — это провокация. Мы не будем этим заниматься. А зачем? У нас там масса родственников в Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же самым", — заявил он.

Напомним, 17 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится ввести визовый режим с Россией уже с 1 июля. По его словам, такое решение будет принято в свете беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства.

Вскоре после заявления президента Кабмин официально одобрил соответствующее постановление. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, страна окончательно разрывает связи с Россией. А глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это решение поможет защитить национальную безопасность Украины.

6 июня Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с РФ, которая набрала более 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Тогда президент указал, что этот вопрос является актуальным на фоне полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что он направил Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос".