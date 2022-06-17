"Це провокація": у РФ відреагували на рішення України ввести візовий режим із РФ
Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що Росія не вводитиме візовий режим для українських громадян і назвав постанову українського Кабміну провокацією, на яку у Кремлі не відповідатимуть.
У Росії відреагували на введення урядом України візового режиму для в'їзду в країну російських громадян. У Кремлі заявили, що таке рішення викликає подив, а Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки. Про це повідомляє видання "РИА Новости" із посиланням на джерело.
Зі свого боку, глава комітету російської Держдуми Леонід Слуцький заявив, що РФ у відповідь не вводитиме візовий режим для українців. Він аргументував це тим, що в Україні безліч родичів росіян і назвав ухвалу Кабміну провокацією.
"Рішення України про візовий режим щодо громадян РФ — це провокація. Ми не будемо цим займатися. А навіщо? У нас там маса родичів в Україні, людей, які розраховують на нашу допомогу. Уявіть, що ми займатимемося тим самим", — заявив він.
Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується ввести візовий режим із Росією вже з 1 липня. За його словами, таке рішення буде ухвалено у світлі безпрецедентних загроз національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності держави.
Незабаром після заяви президента Кабмін офіційно схвалив відповідну ухвалу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, країна остаточно розриває зв’язки з Росією. А глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це рішення допоможе захистити національну безпеку України.
6 червня Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму з РФ, яка набрала понад 25 тис. необхідних для розгляду. Тоді президент зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни з Росією. Він додав, що він направив Шмигалю листа з проханням "опрацювати зазначене питання".