"Це провокація": у РФ відреагували на рішення України ввести візовий режим із РФ

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що Росія не вводитиме візовий режим для українських громадян і назвав постанову українського Кабміну провокацією, на яку у Кремлі не відповідатимуть.

У Росії відреагували на введення урядом України візового режиму для в'їзду в країну російських громадян. У Кремлі заявили, що таке рішення викликає подив, а Москва не отримувала повідомлення про розірвання угоди про безвізові поїздки. Про це повідомляє видання "РИА Новости" із посиланням на джерело.

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Зі свого боку, глава комітету російської Держдуми Леонід Слуцький заявив, що РФ у відповідь не вводитиме візовий режим для українців. Він аргументував це тим, що в Україні безліч родичів росіян і назвав ухвалу Кабміну провокацією.

"Рішення України про візовий режим щодо громадян РФ — це провокація. Ми не будемо цим займатися. А навіщо? У нас там маса родичів в Україні, людей, які розраховують на нашу допомогу. Уявіть, що ми займатимемося тим самим", — заявив він.

Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується ввести візовий режим із Росією вже з 1 липня. За його словами, таке рішення буде ухвалено у світлі безпрецедентних загроз національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності держави.

Незабаром після заяви президента Кабмін офіційно схвалив відповідну ухвалу. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, країна остаточно розриває зв’язки з Росією. А глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це рішення допоможе захистити національну безпеку України.

6 червня Зеленський відповів на петицію про введення візового режиму з РФ, яка набрала понад 25 тис. необхідних для розгляду. Тоді президент зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни з Росією. Він додав, що він направив Шмигалю листа з проханням "опрацювати зазначене питання".