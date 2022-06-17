Тепер офіційно: Кабмін запровадив візовий режим із Росією

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, скасування безвізу з РФ — це продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку України.

Кабінет міністрів України припинив дію угоди з РФ про безвізовий режим. Про це в себе у Telegram-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відповідну постанову схвалено в п'ятницю, 17 червня, на засіданні уряду за поданням Міністерства закордонних справ.

"Остаточно розриваємо зв'язки з Росією", — прокоментував глава українського уряду.

Як уточнюється у повідомленні, Кабмін ухвалив рішення відповідно до доручення президента України "для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави".

Наразі громадяни РФ не зможуть потрапити на територію України без отримання візи. Рішення набуде чинності вже з 1 липня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також прокоментував скасування безвізу з РФ.

"Із самого початку агресії МЗС України виступало за введення візового режиму з РФ. Час для такого рішення настав. Це — продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави", — цитує голову дипломатичного відомства пресслужба Кабміну.

За словами міністра, символічно, що рішення про візовий режим із РФ співпало з оголошенням Європейською комісією рекомендації надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Напрям руху нашої держави очевидний", — додав дипломат.

Введення візового режиму для росіян посилить контроль за в'їздом та перебуванням на території України громадян країни-агресора.

"Ми повинні чітко розуміти хто, звідки і з якою метою приїжджає до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, далеко від України", — наголосив Кулеба.

Про те, що Україна готується скасувати безвізовий режим із Росією, сьогодні заявив Володимир Зеленський. За словами президента України, це "важливе рішення".

25 травня Зеленський відповів на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка набрала 26 742 підписи із 25 тис. необхідних для розгляду. Глава держави зазначив, що це питання є актуальним на тлі повномасштабної війни РФ проти України. Пізніше він також запевнив, що має достатньо засобів для реалізації рішення про скасування безвізового режиму для росіян.