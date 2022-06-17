Теперь официально: Кабмин ввел визовый режим с Россией

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, отмена безвиза с РФ — это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность Украины.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с РФ о безвизовом режиме. Об этом у себя в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Соответствующее постановление было одобрено в пятницу, 17 июня, на заседании правительства по представлению Министерства иностранных дел.

"Окончательно разрываем связи с Россией", — прокомментировал глава украинского правительства.

Как уточняется в сообщении, Кабмин принял решение в соответствии с поручением президента Украины "для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Теперь граждане РФ не смогут попасть на территорию Украины без получения визы. Решение вступит в силу уже с 1 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также прокомментировал отмену безвиза с РФ.

"С самого начала агрессии МИД Украины выступало за введение визового режима из РФ. Время для такого решения пришло. Это – продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства", — цитирует главу дипломатического ведомства пресс-служба Кабмина.

По словам министра, символично, что решение о визовом режиме с РФ совпало с объявлением Европейской комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

"Направление движения нашего государства очевидно", — добавил дипломат.

Введение визового режима для россиян ужесточит контроль за въездом и пребыванием на территории Украины граждан страны-агрессора.

"Мы должны четко понимать кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от Украины", — подчеркнул Кулеба.

О том, что Украина готовится отменить безвизовый режим с Россией, сегодня заявил Владимир Зеленский. По словам президента Украины, это "важное решение".

25 мая Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией, которая набрала 26 742 подписи из 25 тыс. необходимых для рассмотрения. Глава государства указал, что этот вопрос является актуальным на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Позже он также заверил, что у него достаточно средств, для реализации решения об отмене безвизового режима для россиян.