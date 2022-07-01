В Украине заработал визовый режим с Россией

Получение россиянами необходимой визы еще не гарантирует, что граждане страны-агрессора смогут въехать на территорию Украины.

С пятницы, 1 июля, в Украине официально заработал визовый режим для граждан Российской Федерации. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

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По данным ведомства, с 1 июня гражданам страны-агрессора для въезда на территорию Украины необходимо получить визу.

В Госпогранслужбе заверили, что в условиях полномасштабной войны процедура выдачи документов будет строго контролироваться.

"Выдача визы не является гарантией того, что в Украину сможет въехать каждый желающий. Окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Госпогранслужбы Украины", — продолжили в ведомстве и отметили, что визу не получат лица, которые находятся в санкционных списках и те, которые угрожают национальной безопасности нашей страны.

Для въезда на территорию Украины граждане России также должны иметь при себе:

заграничный паспорт;

официальное приглашение;

копии документов лиц, которые приглашают россиян.

[ + – ] В Украине с 1 июня отменен безвизовый режим для граждан РФ

Отмену безвизового режима с Россией также прокомментировал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. По его словам, путешествия без виз являются привелегией исключительно для граждан развитых государств, которые не вторгаются в чужую страну и не убивают мирных жителей.

"Даже если получили визу — расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте!", — продолжил Сергей Дейнеко и выразил надежду, что отмена безвизового режима с Россией позволит усилить безопасность Украины.

[ + – ] В Украине с 1 июня отменен безвизовый режим для граждан РФ

Напомним, 17 июня Кабинет министров Украины официально ввел визовый режим для граждан России. Подобное решение было одобрено после распоряжения президента Владимира Зеленского "для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Государственная дума РФ раскритиковала отмену безвизового режима и назвала решение Кабинета министров провокацией.