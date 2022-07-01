В Україні запрацював візовий режим із Росією

Здобуття росіянами необхідної візи ще не гарантує, що громадяни країни-агресора зможуть в'їхати на територію України.

Із п'ятниці, 1 липня, в Україні офіційно запрацював візовий режим для громадян Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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За даними відомства, з 1 червня громадянам країни-агресора для в'їзду на територію України необхідно отримати візу.

У Держприкордонслужбі запевнили, що в умовах повномасштабної війни процедура видачі документів суворо контролюватиметься.

"Видача візи не є гарантією того, що в Україну зможе в'їхати кожен охочий. Остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону ухвалюють посадові особи Держприкордонслужби України", — продовжили у відомстві та зазначили, що візу не отримають особи, які перебувають у списках санкцій і ті, які загрожують національній безпеці нашої країни

Для в'їзду на територію України громадяни Росії також повинні мати при собі:

закордонний паспорт;

офіційне запрошення;

копії документів осіб, які запрошують росіян.

[ + – ] В Україні з 1 червня скасовано безвізовий режим для громадян РФ

Скасування безвізового режиму з Росією також прокоментував глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. За його словами, подорожі без віз є привілеєм виключно для громадян розвинених держав, які не вдираються в чужу країну та не вбивають мирних мешканців.

"Навіть якщо отримали візу — розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в'їзд в Україну. Адже власники візи мають відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов'язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав віза буде скасована на місці!" — продовжив Сергій Дейнеко та висловив сподівання, що скасування безвізового режиму з Росією дозволить посилити безпеку України.

[ + – ] В Україні з 1 червня скасовано безвізовий режим для громадян РФ

Нагадаємо, 17 червня Кабінет міністрів України офіційно запровадив візовий режим для громадян Росії. Таке рішення було схвалено після розпорядження президента Володимира Зеленського "для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави".

Державна дума РФ розкритикувала скасування безвізового режиму та назвала рішення Кабінету міністрів провокацією.