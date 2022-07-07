Агресія Путіна довела: у МЗС розповіли про спроби росіян отримати візу до України

Понад 100 разів громадяни РФ дзвонили до МЗС та посольства — просили пояснити правила в'їзду. В багатомільйонній країні не знайшлося сміливця, який би подав документи на візу.

За 7 днів дії візового режиму України з Росією жоден мешканець цієї країни не звернувся за візою. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Таку реакцію росіян міністр назвав дуже показовою.

"На всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на здобуття української візи", — сказав Кулеба.

За вказаний термін громадяни РФ понад 100 разів дзвонили до МЗС та посольства — просили пояснити правила в'їзду.

Кулеба вважає, що ця ситуація показує зміни у відносинах РФ та України після початку повномасштабної війни.

"Це історичний момент, який продемонструє, до якого рівня агресія президента РФ Володимира Путіна довела відносини між нашими народами і також демонструє справжнє ставлення росіян до українців", — додав Кулеба.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні запрацював візовий режим для громадян Росії. Прикордонники попередили про суворий контроль видачі документів у воєнний час.

Кабмін України ще 17 червня запровадив візовий режим для росіян. Прем'єр-міністр України того дня оголосив про остаточний розрив зв'язків із РФ.

У Держдумі РФ розкритикували скасування безвізового режиму та назвали цей крок "провокацією".