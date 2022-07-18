Мирні переговори з Москвою можливі лише після поразки РФ на полі бою, — Кулеба

Глава українського МЗС вважає, що якщо не змінити ситуацію на фронті, то Росія не домовлятиметься про мир, а висуватиме чергові ультиматуми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Forbes Україна" заявив, що мирні переговори з Кремлем можливі лише після поразки Збройних сил РФ на полі бою. За його словами, щодо цього президент Володимир Зеленський займає принципову позицію.

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Глава українського МЗС, відповідаючи на запитання про заклики російських дипломатів повернутися за стіл переговорів, зазначив, що на їхньому фоні офіційні особи Кремля продовжують заявляти про незмінні цілі так званої "спецоперації".

"Статус мирних переговорів — удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, іншим містам та штурмові дії росіян на сході України… мета залишилася незмінною — знищити нас", — сказав Кулеба.

Заяви росіян, вважає міністр, демонструють не готовність до переговорів, а наміри досягти всіх завдань, поставлених президентом Путіним. Отже, повернутися до переговорного процесу можна лише змінивши ситуацію на фронті, і завдавши поразки російської армії на полі бою, інакше Росія не домовлятиметься, а висуватиме ультиматуми.

"Президент України Володимир Зеленський дотримується у цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливості переговорів, але зараз для цього немає підстав з огляду на агресивну поведінку Росії", — наголосив Кулеба.

Коментарі російського МЗС

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала слова Кулеби, направивши свої слова на адресу тих, хто нібито дорікає Росії за небажання домовлятися про мир в Україні. За її словами, офіційний Київ сам відмовляється відновити переговорний процес, а президент Зеленський миру не хоче.

"Сьогодні це ще раз підтвердив Кулеба. Він, щоправда, забув додати, що це не позиція держави Україна, а наспівана Вашингтоном пісня, яку київський режим прийняв до виконання", — заявила Захарова.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетні удари по центру Вінниці. За його словами, Україна судитиме російських воєнних злочинців "за кожну краплю української крові та сліз".

З моменту запровадження візового режиму України з Росією жоден мешканець цієї країни не звернувся за візою. Дмитро Кулеба з цього приводу сказав, що реакція росіян є дуже показовою, оскільки на всю багатомільйонну країну не знайшлося сміливця, який хотів би подати документи.