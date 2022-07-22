ЗСУ знищили понад 100 важливих об'єктів російських військ, — ЗМІ

До переліку важливих цілей, уражених українськими військовими, входять російські командні пункти, склади боєприпасів і ППО.

Збройні сили України наразі знищили понад 100 важливих для військ РФ об'єктів. Про це з посиланням на анонімного американського чиновника повідомляє агентство Reuters.

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"США вважають, що Україна знищила понад 100 високоцінних російських цілей на території України, включаючи командні пункти, склади боєприпасів і об'єкти ППО", — йдеться в публікації.

Чиновник зазначив, що в ході повномасштабної війни в Україні було вбито сотні полковників і багато російських генералів, тоді як ланцюжок командування військ РФ продовжує зазнавати труднощів.

Також, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, російські військові щодня втрачають сотні солдатів, зокрема тисячі офіцерів — лейтенантів і капітанів.

Нагадаємо, за даними американської влади, озвученої вчора, 21 липня, 15 тисяч солдатів РФ було вбито й утричі більше отримали поранення під час повномасштабної війни. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22 липня було знищено приблизно 39 тисяч військовослужбовців РФ, включаючи 150 російських окупантів за минулу добу.

Як сьогодні повідомило видання ВВС, лише за останні два тижні українським бійцям вдалося ліквідувати понад 80 офіцерів РФ.

18 липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а важливим чинником, який сприяв цьому, стало те, що в Україну вчасно прибули реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS.