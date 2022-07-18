"Вдалося стабілізувати ситуацію: Залужний розповів про те, що відбувається на фронті в Україні

За словами Головнокомандувача ЗСУ, важливим фактором утримання позицій ЗСУ стало прибуття РСЗВ Himars. З їхньою допомогою було завдано прицільних ударів по об'єктах ЗС РФ.

Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у розмові з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поінформував його про оперативну ситуацію на фронті та повідомив, що українській армії вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна та напружена, проте повністю контрольована. Про це Залужний написав у Facebook.

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За його словами, українські військові утримують оборонні рубежі та позиції, а важливим фактором, що сприяв цьому, стало те, що в Україну вчасно прибули реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS. Вони завдають прицільних ударів по пунктах управління російських військ та ворожих складів з боєприпасами та паливом.

"Напередодні засідання Контактної групи з оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу у боротьбі за свободу", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 18 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після її поразки на полях бою. Глава українського МЗС вважає, що якщо не змінити ситуацію на фронті, то Росія не домовлятиметься про мир, а висуватиме чергові ультиматуми.

16 липня в ГУР заявили, що ЗСУ можуть завдавати ударів по окупованому Криму за допомогою РСЗВ Himars. За словами Вадима Скібіцького, російські війська використовують окупований півострів як один із ключових вузлів для перекидання своїх сил і коштів далі в південні регіони.