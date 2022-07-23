США не хочуть давати Україні далекобійні ракети для HIMARS, — Білий дім (відео)

Адміністрація Джо Байдена побоюється, що ракети, здатні долітати до Росії, спровокують третю світову війну.

Президент США Джозеф Байден не бажає постачати Україні ракети для HIMARS із дальністю ураження 300 кілометрів. Про це радник Білого дому національної безпеки Джейк Салліван розповів на форумі Aspen Security 22 липня.

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За його словами, Джо Байден готовий надати Україні більше високоточних систем HIMARS, які українські війська ефективно застосовують. Водночас президент США побоюється, що потужна і далекобійна зброя лише посилить збройний конфлікт і погіршить ситуацію.

"Президент сказав, що він не готовий надавати далекобійні ракети ATACMS, які мають дальність 300 кілометрів. Тому, що він вірить, що головна мета Сполучених Штатів — зробити все необхідне для підтримки та захисту України, інша ключова мета — переконатися, що ми не створимо обставини, що наближають третю світову війну", — заявив Джейк Салліван.

Він додав, що розуміє бажання президента України Володимира Зеленського отримати від західних партнерів якнайбільше зброї та в найстисліші терміни. США готові надати свою допомогу та виділяють ресурси настільки швидко, наскільки дозволяє армія країни, і в таких обсягах, щоб українці встигали приймати техніку на озброєння та вчитися використовувати її.

"Наша мета полягає в тому, щоб вторгнення Росії в Україну не стало для Путіна стратегічним успіхом, а стало стратегічним провалом. Це означає, що йому не дозволять виконати свої цілі в Україні, а Росія заплатить велику ціну з погляду своєї національної сили. Урок для інших потенційних агресорів полягає в тому, що якщо ви намагаєтеся зробити щось таке, то доводиться платити непідйомну ціну", — наголосив Джек Салліван.

Напередодні США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму $270 млн. Серед іншого, до нього увійшли нові РСЗВ HIMARS та дрони-камікадзе Phoenix Ghost.

Раніше глава розвідки Великобританії Річард Мур заявив про те, що армія РФ в Україні "скоро видихнеться". Виступаючи на форумі Aspen Security, він припустив: росіянам дуже важко буде перекидати свої сили в найближчі кілька тижнів, тому ЗСУ отримають шанс для контрнаступу.