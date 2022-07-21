Шанс для ЗСУ: армія РФ в Україні "ось-ось видихнеться", — голова британської розвідки

На думку Річарда Мура, російські війська незабаром зіштовхнуться з проблемами забезпечення, тому Київ отримає можливість завдати удару у відповідь у цій війні.

Російські війська в Україні "ось-ось видихнуться", що дасть шанс українським Збройним силам завдати удару у відповідь у повномасштабній війні. Про це глава Секретної розвідувальної служби Міністерства закордонних справ Великобританії (MI6) Річард Мур заявив, виступаючи на форумі Aspen Security, повідомляє Financial Times.

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Найближчим часом війська РФ зіштовхнуться з проблемами, пов'язаними із постачанням та матеріально-технічним забезпеченням, вважає керівник британської розвідки.

"Я думаю, що вони ось-ось видихнуться... Росіянам буде все важче перекидати особовий склад і техніку протягом наступних кількох тижнів. Їм доведеться якось зупинитися, і це дасть українцям шанс завдати удару у відповідь", — цитує Мура видання.

При цьому керівник MI6 визнав, що хоча повномасштабна війна ще не закінчена, Росії вдалося досягти лише незначного прогресу в цій кампанії.

"Російські сили досягли деякого поступового прогресу за останні тижні та місяці, але цього мізерно мало. Ми говоримо про просування на невелику кількість миль вперед… Коли вони беруть місто, від нього нічого не залишається, воно знищується. І тому я думаю, що вони ось -ось видихнуться", — сказав Мур.

Також глава MI6 прокоментував чутки про погіршення стану здоров'я президента Росії Володимира Путіна. За словами Мура, "немає жодних доказів того, що Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям".

Нагадаємо, колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс висловив думку, що Путін не використовуватиме ядерну зброю і з великою ймовірністю застосує в Україні хімічну. На думку екскомандира Альянсу, під загрозою такі міста, як Київ, Львів та Одеса.

Також ми писали, що, за оцінками ЦРУ, Путін "занадто здоровий". Американська розвідка не має свідчень психічного або фізичного виснаження президента РФ, повідомив глава управління Вільям Бернс.