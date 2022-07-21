Шанс для ВСУ: армия РФ в Украине "вот-вот выдохнется", — глава британской разведки

По мнению Ричарда Мура, российские войска вскоре столкнутся с проблемами обеспечения, поэтому Киев получит возможность нанести ответный удар в этой войне

Российские войска в Украине "вот-вот выдохнутся", что даст шанс украинским Вооруженным силам нанести ответный удар в полномасштабной войне. Об этом глава Секретной разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) Ричард Мур заявил, выступая на форуме Aspen Security, передает Financial Times.

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В ближайшее время войска РФ столкнутся с проблемами, связанными со снабжением и материально-техническим обеспечением, считает руководитель британской разведки.

"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся… Россиянам будет все труднее перебрасывать личный состав и технику в течение следующих нескольких недель. Им придется как-то остановиться, и это даст украинцам шанс нанести ответный удар", — цитирует Мура издание.

При этом руководитель MI6 признал, что, хотя полномасштабная война еще не окончена, России удалось добиться лишь незначительного прогресса в этой кампании.

"Российские силы добились некоторого постепенного прогресса за последние недели и месяцы, но этого ничтожно мало. Мы говорим о продвижении на небольшое количество миль вперед… Когда они берут город, от него ничего не остается, он уничтожается. И поэтому я думаю, что они вот-вот выдохнутся", — сказал Мур.

Также глава MI6 прокомментировал слухи об ухудшении состояния здоровья президента России Владимира Путина. По словам Мура, "нет никаких доказательств того, что у Путина серьезные проблемы со здоровьем".

Напомним, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил мнение, что Путин не будет использовать ядерное оружие и с большой вероятностью применит в Украине химическое. По мнению экс-командира Альянса, под угрозой такие города, как Киев, Львов и Одесса.

Также мы писали, что, по оценкам ЦРУ, Путин "слишком здоров". У американской разведки нет свидетельств психического или физического истощения президента РФ, сообщил глава управления Уильям Бернс.