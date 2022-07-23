США не хотят давать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS, — Белый дом (видео)
Администрация Джо Байдена опасается, что ракеты, способные долетать до России, спровоцируют третью мировую войну.
Президент США Джозеф Байден не желает поставлять Украине ракеты для HIMARS с дальностью поражения 300 километров. Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на форуме Aspen Security 22 июля.
По его словам, Джо Байден готов предоставить Украине больше высокоточных систем HIMARS, которые украинские войска очень эффективно применяют. В то же время, президент США опасается, что мощное и дальнобойное оружие лишь усугубит вооруженный конфликт и ухудшит ситуацию.
"Президент сказал, что он не готов предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Потому что он верит, что главная цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, другая ключевая цель — убедиться, что мы не создадим обстоятельства, приближающие третью мировую войну", — заявил Джейк Салливан.
Он добавил, что понимает желание президента Украины Владимира Зеленского получить от западных партнеров как можно больше оружия и в наиболее сжатые сроки. США готовы предоставить свою помощь и выделяют ресурсы настолько быстро, насколько позволяет армия страны, и в таких объемах, чтобы украинцы успевали принимать технику на вооружение и обучаться ее использовать.
"Наша цель состоит в том, чтобы вторжение России в Украину не стало для Путина стратегическим успехом, а стало стратегическим провалом. Это означает, что ему не позволят выполнить свои цели в Украине, а Россия заплатит большую цену с точки зрения своей национальной мощи. Урок для других потенциальных агрессоров заключается в том, что если вы пытается сделать нечто подобное, то приходится платить неподъемную цену", — подчеркнул Джек Салливан.
Накануне США объявили новый пакет помощи Украине на сумму $270 млн. Среди прочего, в него вошли новые РСЗО HIMARS и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.
Ранее глава разведки Великобритании Ричард Мур заявил о том, что армия РФ в Украине "скоро выдохнется". Выступая на форуме Aspen Security, он предположил: россиянам станет очень трудно перебрасывать свои силы в ближайшие несколько недель, поэтому ВСУ получат шанс для контрнаступления.