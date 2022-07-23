США не хотят давать Украине дальнобойные ракеты для HIMARS, — Белый дом (видео)

Администрация Джо Байдена опасается, что ракеты, способные долетать до России, спровоцируют третью мировую войну.

Президент США Джозеф Байден не желает поставлять Украине ракеты для HIMARS с дальностью поражения 300 километров. Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на форуме Aspen Security 22 июля.

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По его словам, Джо Байден готов предоставить Украине больше высокоточных систем HIMARS, которые украинские войска очень эффективно применяют. В то же время, президент США опасается, что мощное и дальнобойное оружие лишь усугубит вооруженный конфликт и ухудшит ситуацию.

"Президент сказал, что он не готов предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Потому что он верит, что главная цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, другая ключевая цель — убедиться, что мы не создадим обстоятельства, приближающие третью мировую войну", — заявил Джейк Салливан.

Он добавил, что понимает желание президента Украины Владимира Зеленского получить от западных партнеров как можно больше оружия и в наиболее сжатые сроки. США готовы предоставить свою помощь и выделяют ресурсы настолько быстро, насколько позволяет армия страны, и в таких объемах, чтобы украинцы успевали принимать технику на вооружение и обучаться ее использовать.

"Наша цель состоит в том, чтобы вторжение России в Украину не стало для Путина стратегическим успехом, а стало стратегическим провалом. Это означает, что ему не позволят выполнить свои цели в Украине, а Россия заплатит большую цену с точки зрения своей национальной мощи. Урок для других потенциальных агрессоров заключается в том, что если вы пытается сделать нечто подобное, то приходится платить неподъемную цену", — подчеркнул Джек Салливан.

Накануне США объявили новый пакет помощи Украине на сумму $270 млн. Среди прочего, в него вошли новые РСЗО HIMARS и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

Ранее глава разведки Великобритании Ричард Мур заявил о том, что армия РФ в Украине "скоро выдохнется". Выступая на форуме Aspen Security, он предположил: россиянам станет очень трудно перебрасывать свои силы в ближайшие несколько недель, поэтому ВСУ получат шанс для контрнаступления.