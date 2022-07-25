После удара HIMARS по складу в Изюме обстрелы ВС РФ сократились в 10 раз, – комбат

Как говорит Богдан Дмитрук из 93-ей бригады, количество убитых и раненых в его батальоне резко уменьшилось после того, как ВСУ получили американские РСЗО.

После того, как украинские силы нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области, количество российских обстрелов сократилось в десять раз. Об этом в комментарии изданию The Washington Post рассказал командир батальона 93-ей механизированной бригады Богдан Дмитрук.

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По его словам, только в его батальоне количество убитых и раненых резко уменьшилось по сравнению с потерями три месяца назад, когда солдаты только перебрались на этот отрезок линии фронта.

"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. А до удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов", – рассказал комбат.

Такое внезапное сокращение атак Дмитрук объясняет тем, что российские силы пытаются сохранить уцелевшие снаряды после уничтожения склада боеприпасов. Кроме того, оккупанты опасаются, что артобстрелы спровоцируют удары HIMARS по их позициям.

"Они понятия не имеют, где она [пусковая установка] находится", – подчеркнул украинский военный.

По всей видимости, россияне пытаются адаптироваться к новым условиям, перемещая свое вооружение вглубь оккупированной территории, надеясь оказаться за пределами досягаемости HIMARS, считает Дмитрук.

Как отмечает издание, Россия надеется использовать для уничтожения американских РСЗО беспилотники, которые должны быть закуплены у Ирана.

В минувшую среду, 20 июля, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что недостаточно просто предоставить ВСУ пусковые установки HIMARS, Украина также должна получить запасные части и инструменты для ремонта РСЗО. В настоящее время уже двести украинских специалистов прошли обучение за пределами страны по использованию и обслуживанию такого вооружения.

Напомним, США могут отправить ВСУ до 30 систем залпового огня HIMARS и MRLS. По оценкам министра обороны Украины, для остановки наступления ВС РФ надо минимум 50 HIMARS.

Ранее Пентагон не подтвердил передачу ВСУ ракет для HIMARS дальностью 300 км. Американские власти считают, что дальность снарядов, которые сейчас используют ВСУ, полностью восполняют потребности украинских войск.