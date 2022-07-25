Після удару HIMARS по складу в Ізюмі обстріли ЗС РФ скоротилися в 10 разів, — комбат

Як каже Богдан Дмитрук із 93-ої бригади, кількість убитих і поранених у його батальйоні різко зменшилася після того, як ЗСУ отримали американські РСЗВ.

Після того, як українські сили завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області, кількість російських обстрілів скоротилася вдесятеро. Про це в коментарі виданню The Washington Post розповів командир батальйону 93-ої механізованої бригади Богдан Дмитрук.

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За його словами, лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко зменшилася порівняно зі втратами три місяці тому, коли солдати тільки-но перебралися на цей відрізок лінії фронту.

"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. А до удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілу", — розповів комбат.

Таке раптове скорочення атак Дмитрук пояснює тим, що російські сили намагаються зберегти вцілілі снаряди після знищення боєприпасів. Крім того, окупанти побоюються, що артобстріли спровокують удари HIMARS по їхніх позиціях.

"Вони поняття не мають, де вона [пускова установка] перебуває", — наголосив український військовий.

Очевидно, росіяни намагаються адаптуватися до нових умов, переміщуючи своє озброєння вглиб окупованої території, сподіваючись опинитися за межами досяжності HIMARS, вважає Дмитрук.

Як зазначає видання, Росія сподівається використати для знищення американських РСЗВ безпілотники, які мають бути закуплені в Ірану.

Минулої середи, 20 липня, міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що недостатньо просто надати ЗСУ пускові установки HIMARS, Україна також має отримати запасні частини й інструменти для ремонту РСЗВ. Наразі вже двісті українських фахівців пройшли навчання за межами країни щодо використання й обслуговування такого озброєння.

Нагадаємо, США можуть відправити ЗСУ до 30 систем залпового вогню HIMARS і MRLS. За оцінками міністра оборони України, для зупинення наступу ЗС РФ потрібно щонайменше 50 HIMARS.

Раніше Пентагон не підтвердив передачу ЗСУ ракет для HIMARS дальністю 300 км. Американська влада вважає, що дальність снарядів, які зараз використовують ЗСУ, повністю заповнюють потреби українських військ.