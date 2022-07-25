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Военный Фокус Российско-украинская война

Украинская армия получит новые антирадарные ракеты, — Резников (видео)

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Крылытая противорадиолокационная ракета

По словам главы Минобороны, ракеты помогут Вооруженным силам при контрнаступлении. Они будут "ослеплять" врага.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры убедились в эффективном использовании западного оружия. Поэтому вскоре ВСУ получат противорадиолокационные ракеты. Об этом глава Минобороны сообщил в эфире общенационального марафона.

По словам Резников, западные партнеры очень удовлетворены использованием их оружия. Особенно высокоточными ударами HIMARS, которыми уже уничтожили 50 складов с боеприпасами ВС РФ. Поэтому теперь украинская армия получит специальные антирадарные ракеты.

"Мы получаем специальные антирадарные ракеты, которых у нас раньше не было. Это позволит нам с вами эффективно уничтожать их систему радаров. Ослеплять, по сути врага, что в дальнейшем нам даст преимущество в контрнаступлении", — подчеркнул Резников.

Каких-либо подробностей министр тут не сообщил, но добавим, что в мире существуют различные типы антирадарных ракет — "воздух-воздух", "воздух-земля", "земля-воздух", "земля-земля".

Напомним, Резников заявил, что одна из стран-партнеров готова передать Украине танки Leopard. Обучение экипажей может начаться в странах Балтии. Также министр заявил, что ВСУ уничтожили 50 складов боеприпасов ВС РФ при помощи HIMARS.

В Украину также прибыли первые ЗСУ Gepard. Три установки вместе с боекомплектом уже в нашей стране.