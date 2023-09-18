Британия до сих пор не передала ВСУ обещанные дальнобойные дроны: почему они нужны, — DJ

Украинцы пока не могут наладить массовое производство, и британские БПЛА сильно облегчили бы ситуацию, нанося удары по РФ.

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В мае 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал передать Украине достаточно широкий перечень оружия, в котором были в частности названы ударные БПЛА или дроны-камикадзе с дальностью действия до 200 километров. Однако украинские военные до сих пор не получили обещанные беспилотники, пишет UK Defense Journal.

Что обещало правительство Риши Сунака

15 мая глава британского правительства сделал заявление о предоставлении Украине крылатую ракету воздушного запуска Storm Shadow. Она была не единственным обещанием премьер-министра Риши Сунака — он также анонсировал поставку сотен ударных беспилотников. Подробности было мало, но дальность полета (200 км и более), количество беспилотников (сотни) и их роль (атака) позволяют предположить, что британский чиновник имел в виду ударные беспилотники с фиксированным крылом, аналогичные тем, которые Украина использует для нанесения ударов по оккупированному Крыму и территории самой России.

Беспилотники должны были поступить "в ближайшие месяцы", однако впоследствии о поставках ударных беспилотников не сообщалось, равно как и о том, что они находятся в разработке. Сообщалось, что Великобритания была заинтересована в разработке односторонних ударных беспилотников в начале 2023 года, но только для прототипов, использующих такие методы, как 3D-печать для изготовления планера. Учитывая, что Великобритания работает с такими производителями, как QinetiQ UK, которые могут быстро адаптировать существующие планеры и беспилотники для Украины, недостаточная концентрация внимания стоит драгоценного времени.

Почему беспилотники так важны для Украины

UK Defense Journal пишет о том, что Украина испытывает острую потребность в ударных беспилотниках с большим радиусом действия. На протяжении большей части конфликта украинские военные не могли поразить российские склады, штабы и аэродромы за линией фронта. Внезапная возможность регулярно наносить удары по этим объектам поставила Россию перед серьезной дилеммой: либо держать основную часть ПВО у линии фронта для сдерживания украинской авиации, либо оттянуть часть комплексов для защиты ключевых объектов в тылу.

Украинцы разработали и применили против России несколько различных видов ударных беспилотников одностороннего действия, однако ей с трудом удается наращивать их производство. В августе украинские беспилотники нанесли удары по аэродромам на территории России, а сейчас ограниченное количество дронов не позволяет полностью раскрыть потенциал воздушной кампании.

Поставки британских БПЛА могут на короткое время облегчить работу украинских производителей, пока они налаживают массовое производство. Даже если Великобритания потребует, чтобы ее беспилотники использовались только против военных объектов на оккупированной территории Украины, это позволит высвободить системы украинского производства для нанесения ударов на большей дальности. На оккупированной территории есть много ценных целей, в том числе корабли Черноморского флота, дислоцированные в Севастополе. Имея достаточное количество беспилотников большой дальности, Украина могла бы сравняться по темпам с Россией, которая атакует украинские города.

Поставки БПЛА в Украину: в чем Великобритания может найти выгоду

Изготовление и отправка большого количества недорогих беспилотников не повлияет на боеготовность Великобритании и одновременно ухудшит положение российских вооруженных сил и поддержит британских производителей беспилотников. Кроме того, отправка недорогих беспилотников гораздо проще для военных, чем отправка со склада сокращающегося количества танков и бронемашин. Передача дронов также не грозит эскалацией конфликта, поскольку предоставление Storm Shadow, гораздо более мощного оружия, не вызвало существенного ответа со стороны России.

Производство беспилотников выгодно как Великобритании, так и Украине. Это стимулирует развитие британской беспилотной промышленности, но создание недорогого беспилотника с большой дальностью полета также имеет потенциал для экспорта и использования в обучении. Многие страны НАТО не располагают бюджетом для закупки и содержания большого парка ракет или другого сложного оружия противостояния, а вот ударные беспилотники достаточно дешевы, чтобы их могли приобрести небольшие страны НАТО.

Вооруженным силам Великобритании также понадобятся подобные платформы для учебных целей, поскольку дешевые ударные беспилотники одностороннего действия представляют собой растущую угрозу для военно-морских операций и экспедиционной войны.

"Важно заставить правительство выполнить обещание, данное Украине. Киев продемонстрировал, что может использовать беспилотники дальнего радиуса действия с высокой эффективностью, и что он может применять их на оккупированной и российской территории без жертв среди мирного населения", — подчеркивает медиа.

Напомним, 14 июня Министерство обороны Великобритании показало видео с новыми беспилотниками, которые должны были направить в Украину уже в июле. Дроны, о которых шла речь, планировали включить в пакет военной помощи Украине, анонсированный в феврале 2023 года.

А в конце мая стало известно, что в Великобритании проведут конкурс по разработке боевых дронов для Украины. Британские власти и сейчас мотивируют своих инженеров разрабатывать БПЛА для РЭБ, разведки и прямой атаки противника.