Поступят уже в июле: в Британии заинтриговали дронами для Украины (видео)

Согласно сообщению Минобороны Великобритании, новые БпЛА, представленные в 2022 году, Киев получит уже в следующем месяце.

Related video

В среду, 14 июня, Министерство обороны Великобритании показало видео с новыми беспилотниками, которые будут направлены в Украину уже в июле. Соответствующие кадры были опубликованы в Twitter.

"Международный фонд для Украины предоставит критически важные возможности для Украины, поставки первого раунда закупок должны быть выполнены в следующем месяце", – пишет пресс-служба британского оборонного ведомства.

Отмечается, что эти БпЛА были представлены летом 2022 года. Дроны, о которых идет речь, войдут в новый пакет военной помощи Украине, анонсированный в феврале 2023 года.

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму около $116 млн

13 июня на правительственном портале Великобритании появилось сообщение о новом пакете военной помощи для Украины. Как заявляется, ВСУ получат оборудование на сумму около 116 млн долларов для нужд противовоздушной обороны.

"Пакет предусматривает радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и большое количество боеприпасов", — написала пресс-служба британского правительства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что страна внесла в специальный фонд, созданный для поддержки Украины, еще 250 млн фунтов стерлингов, то есть около 315 млн долларов.

"Финансирование противовоздушной обороны является первым из пяти ожидаемых пакетов поддержки в рамках второго раунда закупок IFU", — проинформировала пресс-служба.

Напомним, 13 июня США также объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Американцы выделили 325 млн долларов на поддержку. На эти средства, в частности, защитникам будут предоставлены 15 БМП Bradley.

В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна предоставит Украине более 100 танков Leopard 1 до конца 2023 года. По его словам, немцы не могут заменить каждый сломанный танк, однако будут продолжать поставлять военную технику.