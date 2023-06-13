Новые БМП Bradley и Stryker: США выделили Украине новый пакет военной помощи на $325 млн
В Минобороны США отметили, это уже 40-й пакет помощи Украине от администрации Джо Байдена. В него также войдут ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, ракеты TOW и прочее.
Соединенные Штаты 13 июня выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 325 млн долларов. Об этом сказано на сайте Пентагона.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пакет военной помощи войдут:
- Дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- зенитные комплексы Stinger;
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- Противотанковые системы Javelin;
- Ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы АТ-4;
- Более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
- Средства обеспечения тактической защищенной связи;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
Также в Минобороны США отметили, что это уже 40-й раз, когда администрация президента Джо Байдена изымает что-то из складов армии Штатов для передачи Украине.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил выдачу Украине нового пакета военной помощи. У себя в Telegram он также отметил, что Штаты выделили 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley и прочее оборудование.
Напомним, что СМИ сообщили, что 13 июня Белый дом одобрил поставку Украине снарядов с обедненным ураном. В то же время вопрос о поставках других вооружений на нужды ВСУ, в том числе кассетных боеприпасов, пока обсуждается военными чиновниками США.
Кроме того, 13 июня представитель Белого дома Энтони Блинкен заявил, что успешное контрнаступление Украины может вынудить Путина к переговорам. По его словам, поддержка США направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания России на случай нового нападения.