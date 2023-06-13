Нові БМП Bradley та Stryker: США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

У Міноборони США зазначили, що це вже 40-й пакет допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена. До нього також увійдуть ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, ракети TOW та інше.

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Сполучені Штати 13 червня виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 325 млн доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пакета військової допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранатів;

підривні боєприпаси подолання перешкод;

засоби забезпечення тактичного захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

Також у Міноборони США зазначили, що це вже в 40-й раз, коли адміністрація президента Джо Байдена вилучає щось зі складів армії Штатів для передавання Україні.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив видачу Україні нового пакету військової допомоги. У себе в Telegram він також зазначив, що Штати виділили 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley та інше обладнання.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що 13 червня Білий дім схвалив постачання Україні снарядів із збідненим ураном. Водночас питання щодо постачання інших озброєнь на потреби ЗСУ, зокрема касетних боєприпасів, поки що обговорюється військовими чиновниками США.

Крім того, 13 червня представник Білого дому Ентоні Блінкен заявив, що успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів. За його словами, підтримка США спрямована на те, щоб Україна згодом могла створити потужний засіб заборони Росії на випадок нового нападу.