Успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів, – Блінкен

За словами глави Держдепу, підтримка США спрямована на те, щоб Україна згодом могла створити потужний засіб стримування Росії на випадок нового нападу.

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Успішний контрнаступ ЗСУ може наблизити мир та посилити позиції України за столом переговорів про закінчення війни. Про це 12 червня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таджані.

"Успіх України у контрнаступі зробить дві речі. Це зміцнить її позицію за будь-яким столом переговорів, який з'явиться, і це також може призвести до того, що Путін нарешті зосередиться на переговорах про припинення війни, яку він розпочав. І в цьому сенсі це може наблизити мир, а не віддалити його", – сказав він.

Враховуючи сказане, Вашингтон продовжуватиме надавати максимальну підтримку Києву зараз, щоб він міг досягти успіху на полі бою, зазначив Блінкен.

Крім того, за словами американського чиновника, підтримка спрямована на те, щоб Україна згодом могла створити потужний засіб стримування та оборонний потенціал для своєї армії. Тоді в майбутньому, якщо Кремль спробує здійснити нову агресію, Київ зможе стримати її та ефективно захиститись.

Блінкен додав, що військова, економічна та демократична сили – це пріоритетні речі, які потрібні Україні не лише для виживання, а й для подальшого розвитку.

"І це також надсилає дуже сильний сигнал президенту Путіну, оскільки він вірить, що він переживе Україну, що він переживе наші країни, він помиляється; і що ми віддані Україні не лише зараз, а й у довгостроковій перспективі", – наголосив він.

Держсекретар США також висловив думку, що Київ може очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі потужного пакета як політичної, так і практичної підтримки.

Американський чиновник зазначив, що український народ, як і всі країни, що його підтримують, хочуть миру, але справедливого та довговічного. І коли Росія буде готова піти на нього, Україна та союзники зможуть це підтримати. Однак зараз, за його словами, Путін не готовий піти на це.

Нагадаємо, 12 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що для повного визволення територій від російських окупантів можуть знадобитися довгі місяці боротьби.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від того ж числа йдеться, що російські окупанти мають надію, що вони зможуть зупинити успішний український контрнаступ, але їхні плани приречені на провал.