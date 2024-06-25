Россия проигрывает Украине в войне дронов: почему вражеские "Ланцеты" далеки от идеала, — Forbes

На фронте стало больше дронов-камикадзе типа "Ланцет", которые "охотятся" на украинскую артиллерию. БПЛА оборудованы автоматизированной системой наведения, но она уже известна своими недостатками.

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Россия активизировала развертывание ударных беспилотников типа "Ланцет", увеличив их применение почти вдвое. В Forbes 25 июня объяснили, насколько они эффективны на передовой.

В издании описали "Ланцет" как один из самых эффективных видов оружия ВС РФ, который по сути является "большим дальнобойным FPV". Удар по фабрике, которая выпускает системы камер для "Ланцетов", лишь на некоторое время замедлил производство. Однако в мае Россия установила рекорд — осуществила почти вдвое больше атак этими БПЛА, чем раньше.

Отмечается, что одна из главных задач "Ланцетов" — контрбатарейный огонь по украинской артиллерии. Один из украинских командиров делился, что дрон-камикадзе перенес три попадания, но не получил серьезных повреждений. По его словам, такая "живучесть" — результат сочетания хорошей брони и хорошего дизайна, благодаря которому боеприпасы спрятаны глубоко внутри.

"Ланцет" имеет автоматизированную систему наведения, способную нацеливаться даже в случае потери связи. В СМИ предположили, что она работает на основе незаконно приобретенных в США чипов NVIDIA. Однако программное обеспечение для наведения имеет недостатки. В частности, на кадрах с фронта было зафиксировано, как дрон дважды фиксировался на тени от техники и промазал.

Фото дрона "Ланцет"

Украинская разведка публиковала фото шести муляжей гаубицы M777, изготовленных из старых труб. В материале говорится, что если такие замаскировать, с воздуха их будет трудно отличить от настоящих. ВС РФ могли потерять "большое количество" дронов против приманок, по крайней мере один муляж был атакован "Ланцетом".

В СМИ проинформировали, что во все большем количестве "Ланцеты" действительно представляют угрозу для артиллерии Сил обороны. Однако Украина наносит ответный удар комбинацией собственного "Ланцета" и FPV. "Жертвой" атак становится плохо расположенная российская артиллерия.

"В то время, как удары "Ланцетов" сейчас могут продолжаться на уровне 300 в месяц, Украина, как сообщается, производит более 3000 FPV в день. "Ланцет", несомненно, эффективен, но, скорее всего, будет затменен другими боеприпасами. В войне, которая требует как количества, так и качества, Россия может проиграть в обоих случаях", — добавили в издании.

Напомним, Силы обороны "обезвредили" редкий российский вездеход "Пластун-СН". Его уникальность заключается в защищенности броней, совмещенной с отсутствием крыши.

На фронте "засветилась" новейшая российская САУ "Мальва". В Defense Express предположили, сколько таких артустановок в месяц способна производить РФ.