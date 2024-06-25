ВС РФ потеряли уникальный вездеход "Пластун-СН": где и когда это произошло (фото)

Российская армия потеряла два из 14 новейших вездеходов, которые ВС РФ получили осенью 2023 года. Машина загорелась после удара ВСУ, написал военный обозреватель Александр Коваленко.

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Бойцы ВСУ обнаружили и взорвали российский вездеход "Пластун-СН", который ВС РФ использует для подвоза живой силы, когда не хватает боевых бронированных машин пехоты (ББМ). Особенностью этого устройства является то, что его защищает броня, но он не имеет крыши. О деталях очередной потери российской армии военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко сообщил, что ВСУ второй раз за время войны подбили вездеход "Пластун-СН". В посте Facebook есть скриншот, на котором видно вездеход, который пылает после попадания украинского снаряда. Не видно, спасся ли российский экипаж, который в нем находился. При этом заметно, что машина действительно не имеет твердой крыши, хотя она должна выполнять функции ББМ для перевозки пехоты.

Потери ВС РФ — попадание ВСУ по вездеходу "Пластун-СН" Фото: Скриншот

Российские власти заявляли, что эта новейшая разработка ВПК России появилась в армии с октября 2023 года, напомнил обозреватель. При этом считалось, что за месяц с конвейера будет сходить по одному экземпляру этого устройства. Однако на фронте до сих пор не заметили массового применения новейших вездеходов ВС РФ, написал Коваленко.

Из скриншота, опубликованного обозревателем, можно понять, что это фрагмент записи с официального Telegram-канала ОСУВ "Хортица". Запись с ударом по вездеходу размещена 24 июня. На ней указывается, что событие произошло возле села Червонопоповка в Луганской области. Также можно увидеть, каким оружием могли попасть ВСУ по российскому вездеходу. В первые секунды, когда машина появляется на экране, она идет посреди кустов, а затем по ней прилетает ракета — видно прямой дымный след.

Потери ВС РФ — чем попали по вездеходу "Пластун-СН" Фото: Скриншот Потери ВС РФ — где попали по вездеходу "Пластун-СН" Фото: DeepState

Отметим, предыдущий случай попадания по вездеходу ВС РФ произошел в ноябре 2023 года — через месяц после того, как сообщили о новинке. Российское командование сообщило, что в армию поступило 14 бронемашин, которые могут использоваться и для разведки, и для эвакуации раненых.

Напоминаем, 25 июня представитель Военно-Морских рассказал о значении удара Сил обороны по полигону ВС РФ в Ейске. Тем временем в Крыму в течение двух месяцев россияне потеряли до десятка установок С-400: эксперты объяснили, что это значит.