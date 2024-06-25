ЗС РФ втратили унікальний всюдихід "Пластун-СН": де і коли це сталось (фото)

Російська армія втратила два з 14 новітніх всюдиходів, які ЗС РФ отримали восени 2023 року. Машина спалахнула після удару ЗСУ, написав військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Бійці ЗСУ виявили та підірвали російський всюдихід "Пластун-СН", який ЗС РФ використовує для підвезення живої сили, коли не вистачає бойових броньованих машин піхоти (ББМ). Особливістю цього пристрою є те, що його захищає броня, але він не має даху. Про деталі чергової втрати російської армії військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко повідомив, що ЗСУ вдруге за час війни підбили всюдихід "Пластун-СН". У дописі Facebook є скриншот, на якому видно всюдихід, який палає після влучання українського снаряда. Не видно, чи врятувався російський екіпаж, який у ньому перебував. При цьому помітно, що машина дійсно не має твердого даху, хоч вона повинна виконувати функції ББМ для перевезення піхоти.

Втрати ЗС РФ - влучання ЗСУ по всюдиходу "Пластун-СН" Фото: Скриншот

Російська влада заявляла, що ця новітня розробка ВПК Росії з'явилась в армії з жовтня 2023 року, нагадав оглядач. При цьому вважалось, що за місяць з конвеєра буде сходити по одному екземпляру цього пристрою. Однак на фронті досі не помітили масового застосування новітніх всюдиходів ЗС РФ, написав Коваленко.

Зі скриншоту, опублікованого оглядачем, можна зрозуміти, що це фрагмент запису з офіційного Telegram-каналу ОСУВ "Хортиця". Запис з ударом по всюдиходу розмішений 24 червня. На ньому вказується, що подія відбулась біля села Червонопопівка у Луганській області. Також можна побачити, якою зброєю могли поцілити ЗСУ по російському всюдиходу. У перші секунди, коли машина з'являється на екрані, вона йде посеред кущів, а потім по ній прилітає ракета — видно прямий димний слід.

Втрати ЗС РФ - чим поцілили по всюдиходу "Пластун-СН" Фото: Скриншот Втрати ЗС РФ - де поцілили по всюдиходу "Пластун-СН" Фото: DeepState

Зазначимо, попередній випадок влучання по всюдиходу ЗС РФ стався у листопаді 2023 року — через місяць після того, як повідомили про новинку. Російське командування повідомило, що в армію надійшло 14 бронемашин, які можуть використовуватись і для розвідки, і для евакуації поранених.

Нагадуємо, 25 червня речник Військово-Морських розповів про значення удару Сил оборони по полігону ЗС РФ у Єйську. Тим часом у Криму протягом двох місяців росіяни втратили до десятка установок С-400: експерти пояснили, що це означає.