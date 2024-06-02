Висадили піхоту: ЗС РФ атакували на північ від Часового Яру, можлива окупація села, — Bild

Бронемашину ЗС РФ з надписом "Россия" помітили на нових позиціях біля Часового Яру, розповів військовий оглядач. Українські військові запевнили, що така ситуація тривала недовго: ворогів знешкодили й втрат позицій ЗСУ не відбулось.

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Російські війська могли прорватись до села Калинівка на північ від Бахмуту. Про це свідчать кадри, на яких видно МТ-ЛБ і групу піхоти, яка спробувала затриматись на нових позиціях. Про можливе просування ЗС РФ військовий оглядач видання Bild Джуліан Рьопке (Julian Röpcke) розповів у соцмережі X (Twitter).

Рьопке опублікував фото, на якому видно російську броньовану бойову машину МТ-ЛБ, на борту якої видно надпис "Россия". Помітно, що у машини відчинені двері кабіни для перевезення живої сили, а поруч проглядаються дві фігури окупантів. Оглядач на основі геолокації зображення повідомив, що підрозділи ЗС РФ могли пробратись у село Калинівка, розташоване поруч з Часовим Яром.

Бої у Часовому Яру - карта з Калинівкою, у якій помітили військових ЗС РФ Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Калинівка — село у Бахмутському районі, у якому до вторгнення РФ проживало близько 500 осіб. На онлайн-карті бойових дій лінія боїв біля населеного пункту проходить на сотню метрів східніше найближчих околиць. Орієнтовна відстань до Часового Яру — 2 км по прямій.

Бої у Часовому Яру - як пролягає лінія фронту на півночі біля Калинівки, 2 червня Фото: DeepStateMAP

Тим часом про події у Калинівці написав військовий ЗСУ у Telegram-каналі "Розвідник". Вказується що МТ-ЛБ дійсно прорвалась ближче до Калинівки, висадила там російську піхоту. Однак успіху підрозділи ЗС РФ не мали: Сили оборони примусили росіян терміново відступати.

Бої у Часовому Яру - що сталось з МТ-ЛБ ЗС РФ під Калинівкою Фото: Скриншот

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня не ідеться про погіршення ситуації біля Часового Яру. Наголошується, що найбільша кількість атак ворога відбувається на 40 км південніше — у напрямку Покровська.

Раніше Фокус писав, які сили зібрали ЗС РФ біля Часового Яру. Боєць ЗСУ розповів, що тут перебуває близько 20-25 тис. російських солдатів. З його слів, ворог зазнає суттєвих втрат, але має можливість відновлюватись завдяки мобілізованим та старій військовій техніці, яку перекидають на фронт.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни попередили, що противник має достатньо сил, щоб відрити ще один напрямок атак під Харковом. Водночас офіцер Повітряних сил ЗСУ зауважив, що партнери, ймовірно, не будуть заперечувати проти ударів західної зброї по військових об'єктах РФ в Курську та Бєлгороді.