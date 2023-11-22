Українські військові знищили перший новий російський всюдихід "Пластун-СН" (фото)

Наприкінці жовтня ЗМІ повідомляли, що Росія отримала 14 всюдиходів "Пластун-СН". Вони можуть використовуватися як для ведення розвідки, так і для евакуації поранених осіб.

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Сили оборони знищили у Запорізькій області перший новий російський всюдихід "Пластун-СН". Про це повідомив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За словами Коваленка, ці всюдиходи мали компенсувати у російських підрозділах брак бойових броньованих машин (ББМ).

Фото: Telegram Олександра Коваленка

"Поставки до складу РОВ (російських окупаційних військ, — ред.) були анонсовані офіційно 29 жовтня. Згідно із заявами росіян, Пластун-СН має комбіновану броню класу Бр3 і Бр4, а темп виробництва — один всюдихід на тиждень", — йдеться у повідомленні Коваленко.

Також військовий оглядач зазначив, що у цих всюдиходів немає твердого даху та це "капсулою смерті" підвищеної прохідності.

Всюдиходи "Пластун-СН": що про них відомо

Про те, що російська армія почала брати на озброєння гусеничні всюдиходи "Пластун-СН" розповів танковий історик Андрій Тарасенко наприкінці жовтня.

Повідомлялося, вони можуть виконувати роль розвідувальної машини або ж використовуватися для евакуації поранених. Загалом у танкетці може поміститися 8 осіб, з яких 4 рятувальники, 2 поранені особи та члени екіпажу.

Всюдиходи виготовлені на замовлення російського Міністерства оборони. Вони можуть досягати максимальної швидкості 50 км/год. Як повідомляли ЗМІ, російська армія замовила 50 одиниць "Пластун-СН", з яких вже отримало 14.

Нагадаємо, 21 листопада у Повітряних силах повідомляли, що знищили унікальний ворожий БПЛА Mohajer-6. Власне, цей іранський безпілотник може розвивати швидкість до 200 км/год та нести бомби Ghaem і ракети Almas.

Також 21 листопада в українській службі безпеки показали, як знищили російських "Град", з якого окупанти завдавали ударів по Херсонській області.