ВС РФ потеряли сверхсовременные установки С-400 в Крыму: что означают удары ВСУ, — эксперты

Новейшие комплексы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожены американскими ракетами, созданными почти 40 лет назад, объяснили журналисты. Удары старых ATACMS показывают, что российское оружие не так эффективно, как заявляется.

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Россия потеряла пусковые установки С-400 "Триумф", которые должны были бы защитить военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму. Удар по ним нанесли старыми американскими ракетами ATACMS, которые летели на половину максимально возможного расстояния. О последствиях регулярного использования ATACMS Силами обороны рассказало издание Business Insider.

Журналисты напомнили, что в ночь на 10 июня стало известно об уничтожении трех российских установок ПВО. Одна из них стояла под Джанкоем — это была сверхсовременная C-400, созданная в 2007 году. Две другие стояли под Черноморском и Евпаторией — С-300, созданные в 1975 году. Особое внимание вызывает воздушный удар по С-400, говорится в статье. Для атаки Силы обороны использовали ракеты ATACMS, выпущенные в США в 1986 году.

Удары по РФ — до каких целей достали ATACMS 10 июня Фото: DeepState

"Удар по Крыму, вероятно, является еще одним примером того, как старые ракеты, поставленные с Запада, могут свести на нет даже самые современные системы противовоздушной обороны России", — отметили журналисты.

В статье приведены комментарии нескольких экспертов, которые объяснили значение атак по военным целям РФ в Крыму.

С-400 считались самой эффективной системой ПВО России. Однако война в Украине показала, что реальность оказалась "противоречивой", — отметил директор программы большой стратегии американского аналитического центра Defence Priorities Раджан Менон. Новейшие комплексы ПВО применяли против британских ракет Storm Shadow, которые разработали в 2003 году. Со временем выяснилось, что другой тип ракет, который имеют ВСУ, летят с такой скоростью, что это "проблема для россиян", — об этом сказал аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредрик Мертенс. Попадания ATACMS по С-400 говорят о том, что отныне Украина имеет инструменты, чтобы доставать до такого типа вооружения ВС РФ, а также до любого другого. Кроме того, в пределах досягаемости — все военные цели на территории оккупированного Крымского полуострова. Благодаря этому Крым стал "ничтожным в военном плане", напомнили журналисты комментарий военного аналитика Филиппа Карбера.

Отметим, Генштаб ВСУ 10 июня подтвердил, что удалось попасть по трем установкам ПВО в оккупированном Крыму. Отдельно отмечалось, что россияне не сбили ни одной ракеты, которую запустили по ним украинцы. Тогда же появились спутниковые фото последствий попадания под Джанкоем. На фото можно увидеть след взрыва, который произошел в 2 км от Джанкойского аэродрома. Военные эксперты отмечали, что в указанной точке могла стоять еще и мощная радиолокационная станция, которая "видела" цели на расстоянии до 200 км.

Напоминаем, 12 июня военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, что ракеты ATACMS могут сыграть роль в новом наступлении ВСУ в 2024 году.