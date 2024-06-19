Украинский аналог "Ланцета" находит слабые места техники РФ с помощью ИИ (фото)

По словам аналитика Юлиана Репке, дроны "Булава" автоматически определяют наилучшее место для удара на этапе финального подлета к цели.

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Украина представила на международной оборонной выставке Eurosatory 2024 дрон-камикадзе "Булава" от украинско-чешской компании UAC, оснащенный искусственным интеллектом (ИИ). О возможностях такого БПЛА рассказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Как отмечает аналитик, дрон "Булава" называют аналогом российского "Ланцета" из-за схожей конструкции и функционала. На выставке в Париже он был представлен под экспортным названием Mace. БПЛА может разогнаться до 100 км/ч и находиться в воздухе более 50 минут. На данный момент UAC выпускает по 300 дронов "Булава" в месяц и темпы производства продолжают расти.

Юлиан Репке обратил внимание на то, что украинский аналог "Ланцета" оснащен программным обеспечением с ИИ. Это позволяет ему автоматически определять слабые места в танках и бронетранспортерах ВС РФ на этапе финального подлета к цели.

БПЛА "Булава" Фото: Bild

Что известно о дроне "Булава"

По данным Defence Express, беспилотный аппарат "Булава" имеет общий взлетный вес 11 килограмм, из которых 3,6 килограмма приходится на мощную комбинированную кумулятивно-термобарическую боевую часть. Взлетает дрон с катапульты, размах его крыльев составляет около 1,6 метра, длина — около 1,5 метра, а дальность поражения — более 60 километров. Аэродинамическое решение с Х-образными крыльями делает аппарат маневренным, позволяя поражать цели в наименее защищенные участки.

Кроме поражения цели, выбранной оператором, БПЛА "Булава" также способен атаковать объекты по координатам. Дрон устойчив к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), фиксирует спуфинг (подмену сигналов), а также использует технологию ретрансляции для увеличения дальности поражения.

БПЛА "Булава" Фото: Defence Express

Напомним, 15 июня россияне анонсировали новую модель барражирующего боеприпаса "Ланцет", которая якобы сможет самостоятельно находить цели, а также выполнять миссии в составе "роя дронов".

Ранее, 23 апреля, украинский инженер показал "начинку" российского "Ланцета", отметив, что дрон оснащен мощным модулем NVIDIA Jetson TX2, который может запускать ИИ. По мнению специалистов, его заложили "на перспективу".