Пошкоджень могли зазнати 7 літаків Су: OSINT-аналітики підрахували втрати РФ в "Маринівці" (фото)

На авіабазі знищено та пошкоджено кілька ангарів, а також на супутникових знімках зафіксовано велику площу пожежі після прильотів.

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Внаслідок атаки українських БПЛА у Волгоградській області на авіабазу "Маринівка" могли постраждати 7 літаків Су РФ. Про це пише OSINT-дослідник The Military Watch.

Такого висновку він дійшов, проаналізувавши фото та відео наслідків атаки в мережі. Експерт підрахував літаки, які стояли в ангарах та у ремонтній зоні.

На його думку, список втрат ВКС РФ такий:

один Су-34 повністю знищено у ремонтній зоні;

один несправний Су-24 повністю знищено у ремонтній зоні;

один Су-34 знищено або пошкоджено без можливості ремонту в ангарі 3.

два Су-34 пошкоджені в ангарах 5 та 6.

один Су-24, ймовірно, пошкоджено в ангарі 7.

Він зауважив, що також знищено або пошкоджено літак, який був у ангарі 4, але його модель дослідник не зміг точно визначити.

Нагадаємо, що 22 серпня безпілотники ССО та СБУ атакували авіабазу "Маринівка" в Волгоградській області — єдиний у РФ аеродром з укриттям для літаків, де базувалися 30 бомбардувальників. Знищено та пошкоджено кілька ангарів, окремі будівлі, а також видно велику площу пожежі на території авіабази.

Також повідомлялося, що Сили оборони завдали удару по завантаженому пальним порому в порту "Кавказ" в РФ. Його ураження може означати, що ЗС РФ залишаться без важливого каналу постачання пального.