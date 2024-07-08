Ученые из ЕС создали канал квантовой связи, который не сможет взломать ни Китай, ни Россия

Новый подход использует принципы квантовой механики для генерации случайных ключей, способных защитить данные от любых киберугроз.

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Исследователи из Университета Лейбница в Ганновере, Физико-технического федерального университета в Брауншвейге и Университета Штутгарта представили новаторский метод безопасной связи. Эта разработка использует полупроводниковые квантовые точки и квантовое распределение ключей (КРК) как способы защиты конфиденциальной информации от киберугроз, передает Interesting Engineering.

Квантовое распределение ключей (КРК) — метод безопасного обмена ключами шифрования между двумя сторонами. Этот подход использует принципы квантовой механики для генерации случайных ключей, которые невозможно взломать даже с помощью квантовых компьютеров. КРК использует одиночные фотоны в качестве носителей квантовых ключей. Любая попытка перехватить сообщение приводит к ошибкам в сигнале, что приводит к его немедленному обнаружению. Однако ограничения существующих квантовых источников света затрудняют создание крупных сетей с использованием КРК, несмотря на постоянную оптимизацию.

Исследовательская группа обратилась к полупроводниковым квантовым точкам в качестве источников одиночных фотонов. Такой подход помог им достичь высокой скорости безопасной передачи ключей на расстояние 79 км между Ганновером и Брауншвейгом.

"Мы работаем с квантовыми точками, которые представляют собой крошечные структуры, похожие на атомы, но адаптированные к нашим потребностям", — объяснили разработчики. — "Впервые мы использовали эти "искусственные атомы" в эксперименте по квантовой связи между двумя разными городами. Эта установка, известная как "Квантовая связь Нижней Саксонии", соединяет Ганновер и Брауншвейг посредством оптического волокна".

КРК использует квантовые характеристики света, чтобы гарантировать безопасность сообщений от перехвата. Устройства с квантовыми точками излучают одиночные фотоны, поляризацию которых контролируется исследователями и отправляется в Брауншвейг.

Сравнительный анализ нового метода КРК с существующими, включающими однофотонные источники, показывает, что он превосходит их. Ученые уверены, что квантовую связь ждет хорошее будущее. Помимо обеспечения безопасной связи, квантовые точки также открывают потенциал для квантовых повторителей и распределенного квантового зондирования. Они позволяют хранить квантовую информацию и могут излучать состояния фотонных кластеров. Эти возможности обещают плавную интеграцию полупроводниковых однофотонных источников в крупномасштабные и мощные сети квантовой связи.

"Несколько лет назад мы только мечтали использовать квантовые точки в реальных сценариях квантовой связи. Сегодня мы рады продемонстрировать их потенциал для многих интересных экспериментов и приложений в будущем, продвигаясь к квантовому интернету", — добавили исследователи.

Ранее мы сообщали о том, как работают квантовые батареи и когда смогут питать гаджеты. Ученые уверяют, что благодаря квантовому состоянию огромные аккумуляторы будут заряжаться тем быстрее, чем они больше, но могут быть и достаточно маленькими, чтобы поместиться в смартфоне или ноутбуке.