Незважаючи на санкції США: Китай все одно отримує передові чипи, знайшовши просту лазівку

В одному з продуктів Huawei було знайдено чип від тайванського виробника мікросхем TSMC, імовірно закуплений через підставну компанію.

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Компанія Huawei Technologies могла отримувати від тайванського виробника TSMC чипи, необхідні для прискорювачів Huawei Ascend 910B, через китайську підставну фірму, пов'язану з Bitmain. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

За словами двох джерел, поставки китайському виробнику мікросхем Sophgo були припинені після того, як чип, вироблений ним, був виявлений на процесорі Huawei AI. Співрозмовники агентства зазначили, що Sophgo замовила у TSMC чипи, які відповідали чипу, встановленому на Ascend 910B компанії Huawei. При цьому США обмежили Huawei в купівлі цієї технології з міркувань національної безпеки.

Як зазначають у виданні, компанія Sophgo, пов'язана з виробником обладнання для майнінгу криптовалюти Bitmain, стверджує на своєму сайті, що вона дотримується всіх законів і ніколи не мала жодних ділових стосунків із Huawei. Sophgo також заявила, що надала TSMC докладний звіт про розслідування, щоб довести, що вона не пов'язана з Huawei.

Повідомляється, що дослідницька фірма TechInsights виявила чип TSMC на Ascend 910B від Huawei, коли розбирала багаточиповий процесор. Дізнавшись про знахідку, TSMC близько двох тижнів тому повідомила про це США. Приблизно в той самий час TSMC також призупинила поставки клієнту.

Раніше неназваний тайванський чиновник сказав агентству, що TSMC повідомила владу Тайваню і США і почала детальне розслідування інциденту. При цьому чиновник не назвав ім'я клієнта, якого останні джерела ідентифікували як Sophgo.

Минулого тижня TSMC заявила, що не здійснювала поставок Huawei з середини вересня 2020 року і що вона "активно спілкувалася" з Міністерством торгівлі з цього питання. Зі свого боку Huawei заявила у вівторок, що не виробляла жодних чипів через TSMC після того, як США запровадили нові правила експорту для компанії у 2020 році.

Нагадаємо, правила США, що забороняють певні американські інвестиції в штучний інтелект у Китаї, перебувають на стадії остаточного розгляду.

Також повідомлялося, що Управління перспективних досліджень США уклало з компанією Raytheon трирічний контракт на розробку синтетичних алмазних і алюмінієво-нітридних напівпровідників на тлі обмеження експорту нітриду галію, введеного Китаєм.