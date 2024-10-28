Нужны для войны в Украине: как РФ получает санкционные ИИ-чипы Nvidia (инфографика)

По данным журналистов, россияне закупают передовые американские технологии через Индию, а местом их отправки является Малайзия.

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Несмотря на санкции, введенные в связи с войной в Украине, индийская фирма Shreya Life Sciences продает Российской Федерации сервера PowerEdge XE9680 от Dell Technologies Inc, которые содержат процессоры, оптимизированные для искусственного интеллекта (ИИ) от Nvidia Corp. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что в апреле-августе этого года фармацевтическая компания Shreya Life Sciences экспортировала в Россию 1111 единиц самых современных серверов Dell Technologies Inc. Спецификации 998 поставленных серверов показывают, что они были оснащены чипами H100 от Nvidia. Упомянутые серверы и чипы входят в список товаров, ограниченных США и Европейским союзом "для борьбы с чувствительными секторами военно-промышленного комплекса России".

По данным журналистов, Shreya импортирует в РФ передовые технологии с сентября 2022 года. Хотя Индия является перевалочным пунктом, данные о торговле свидетельствуют о том, что на самом деле местом отправки является Малайзия. Так, данные по импорту в Индию за март-август 2024 года показывают, что 1407 серверов были импортированы в Индию из Малайзии.

Анализ Bloomberg торговых данных ImportGenius и NBD. Фото: Bloomberg

Высокопоставленный индийский чиновник сказал изданию на условиях анонимности, что экспорт Индией контролируемых товаров и технологий двойного назначения полностью соответствует ее национальным законам и правилам, а также международным обязательствам по нераспространению.

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Что касается компании Shreya Life Sciences, по данным агентства, она была основана в 1995 году Суджитом Кумаром Сингхом. В период с января 2022 года по август 2024 года она продала фармацевтической продукции в Россию на сумму 22 миллиона долларов. Россия указана на веб-сайте компании как первый среди шести основных иностранных рынков.

Первая запись о немедицинском экспорте Shreya, которую выявили журналисты, появилась в сентябре 2022 года, когда компания отправила в Россию ассортимент компьютерного оборудования на сумму $755 333. Получателем была Lanprint Ltd., российская торговая компания, которая позже попала под санкции США. Она продала оборудование другой компании, Silkway LLC, которая попала под санкции в тот же период.

За два месяца до введения санкций Shreya прекратила сотрудничество с обеими компаниями и начала продавать продукцию компании Main Chain, которая не подпадает под санкции. На своем веб-сайте компания заявляет, что "импортирует и продает оптом компьютерное оборудование от различных иностранных производителей".

Экспортн Shreya в сфере высоких технологий во время войны Фото: Bloomberg

По данным издания, экспорт Shreya в Main Chain резко возрос в апреле этого года, когда компания увеличила продажи Dell PowerEdge XE9680. Кроме того, Main Chain закупала технологические продукты у другой индийской компании – Hayers Infotech Private Limited.

Журналисты отметили, что сервера Dell PowerEdge XE9680 попадают под код HS 847150, который входит в список товаров двойного назначения, составленный ЕС совместно с США, Великобританией и Японией с целью ограничить использование российских систем вооружения против Украины. Этот список частично основан на технологиях, обнаруженных на поле боя.

Напомним, российские СМИ заявили, что у пользователей из России возникли проблемы с загрузкой драйверов для видеокарт компании Nvidia.

Также сообщалось, что военные и правительство Китая приобретают чипы Nvidia, несмотря на ограничения со стороны США.