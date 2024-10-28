Потрібні для війни в Україні: як РФ отримує санкційні АІ-чипи Nvidia (інфографіка)

За даними журналістів, росіяни закуповують передові американські технології через Індію, а місцем їх відправлення є Малайзія.

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Попри санкції, запроваджені у зв'язку з війною в Україні, індійська фірма Shreya Life Sciences продає Російській Федерації сервери PowerEdge XE9680 від Dell Technologies Inc, які містять процесори, оптимізовані для штучного інтелекту (ШІ) від Nvidia Corp. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що у квітні-серпні цього року фармацевтична компанія Shreya Life Sciences експортувала в Росію 1111 одиниць найсучасніших серверів Dell Technologies Inc. Специфікації 998 поставлених серверів показують, що вони були оснащені чіпами H100 від Nvidia. Згадані сервери і чіпи входять до списку товарів, обмежених США і Європейським союзом "для боротьби з чутливими секторами військово-промислового комплексу Росії".

За даними журналістів, Shreya імпортує в РФ передові технології з вересня 2022 року. Хоча Індія є перевалочним пунктом, дані про торгівлю свідчать про те, що насправді місцем відправки є Малайзія. Так, дані щодо імпорту в Індію за березень-серпень 2024 року показують, що 1407 серверів було імпортовано в Індію з Малайзії.

Аналіз Bloomberg торгових даних ImportGenius і NBD. Фото: Bloomberg

Високопоставлений індійський чиновник сказав виданню на умовах анонімності, що експорт Індією контрольованих товарів і технологій подвійного призначення повністю відповідає її національним законам і правилам, а також міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження.

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Щодо компанії Shreya Life Sciences, за даними агентства, її було засновано 1995 року Суджитом Кумаром Сінгхом. У період із січня 2022 року по серпень 2024 року вона продала фармацевтичної продукції в Росію на суму 22 мільйони доларів. Росія зазначена на вебсайті компанії як перший серед шести основних іноземних ринків.

Перший запис про немедичний експорт Shreya, який виявили журналісти, з'явився у вересні 2022 року, коли компанія відправила в Росію асортимент комп'ютерного обладнання на суму $755 333. Одержувачем була Lanprint Ltd., російська торгова компанія, яка пізніше потрапила під санкції США. Вона продала обладнання іншій компанії, Silkway LLC, яка потрапила під санкції в той самий період.

За два місяці до введення санкцій Shreya припинила співпрацю з обома компаніями і почала продавати продукцію компанії Main Chain, яка не підпадає під санкції. На своєму вебсайті компанія заявляє, що "імпортує і продає оптом комп'ютерне обладнання від різних іноземних виробників".

Експорт Shreya у сфері високих технологій під час війни Фото: Bloomberg

За даними видання, експорт Shreya в Main Chain різко зріс у квітні цього року, коли компанія збільшила продажі Dell PowerEdge XE9680. Крім того, Main Chain закуповувала технологічні продукти в іншої індійської компанії — Hayers Infotech Private Limited.

Журналісти зазначили, що сервери Dell PowerEdge XE9680 потрапляють під код HS 847150, який належить до списку товарів подвійного призначення, складеного ЄС спільно зі США, Великою Британією та Японією з метою обмежити використання російських систем озброєння проти України. Цей список частково заснований на технологіях, виявлених на полі бою.

Нагадаємо, російські ЗМІ заявили, що у користувачів із Росії виникли проблеми із завантаженням драйверів для відеокарт компанії Nvidia.

Також повідомлялося, що військові та уряд Китаю купують чипи Nvidia, попри обмеження з боку США.