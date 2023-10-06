КНДР поставляет России артиллерию для "священной войны" против Украины, — CBS

По мнению американских журналистов, ожидается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын запросит финансовую и продовольственную помощь от Кремля для поддержания экономики свой страны в обмен на поддержку РФ в войне.

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Северная Корея передала России артиллерию для поддержки войны против Украины. Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на неназванного чиновника США.

"Не сразу стало ясно, является ли эта передача частью новой, долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партии, а также что Северная Корея получает в обмен на оружие", — отмечает издание.

Журналисты полагают что поддержка Москвы КНДР, представляет собой вершину встречи, состоявшейся в Москве, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на поезде в РФ для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В ходе этой встречи Ким заявил Путину, что он может рассчитывать на "полную и безоговорочную поддержку" Северной Кореи в "священной борьбе" России за свои интересы безопасности — явная ссылка на нападение на Украину", — пишут американские журналисты.

Ожидается, что Ким запросит финансовую и продовольственную помощь от России для поддержания экономики Северной Кореи в обмен на свою поддержку в украинской войне, а также на передачу оружия и космических технологий.

Высокопоставленный чиновник Южной Кореи выразил беспокойство перед началом встречи двух лидеров, предупреждая, что углубление двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей может увеличить способность Кима угрожать не только ближним азиатским союзникам США, таким как Южная Корея и Япония, но и всему миру.

После встречи Путин намекнул на военное сотрудничество с Кимом, и, по-видимому, это сотрудничество начинает приобретать форму, отмечает издание.

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Встреча Путина и Ким Чен Ына: передача оружия Москве может сыграть на руку Украине, — эксперт

Напомним, в сентябре западные СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Пхеньяном и Москвой.