Встреча Путина и Ким Чен Ына: передача оружия Москве может сыграть на руку Украине, — эксперт

По словам полковника ВСУ Владислава Селезнева, если Москва и Пекин достигли соглашения о передаче вооружений с одной стороны и военных технологий с другой, то на следующем заседании в формате "Рамштайн" Украина может рассчитывать на ракеты ATACMS от США.

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Если Северная Корея передаст России оружие, то Запад может решиться отправить Украине дальнбойные ракеты ATACMS. Об этом заявил полковник ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН.

По его словам, одним из вариантов противодействия сближению и сотрудничеству России и КНДР является передача Украине тех видов вооружений, которые ранее не поставлялись. В том числе ракет ATACMS.

Эксперт отметил, что если президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын достигли соглашения о передаче вооружений с одной стороны и военных технологий с другой, то на следующем заседании в формате "Рамштайн" Украина может рассчитывать на ракеты ATACMS от США.

"А это кратно увеличению боевых возможностей Сил обороны Украины. И не только в контексте того, что у нас будет возможность уничтожать вражеские базы, склады, арсеналы на расстоянии свыше 80 км в районах, где сейчас идут ожесточенные бои – это Купянское, Лиманское, Бахмутское направления, район Донецка, также район юга Запорожской области", – отметил Селезнев.

По словам эксперта, после получения таких ракет, когда украинская армия продвинется вперед на юге, у Сил обороны появится возможность наносить ракетные удары с помощью систем HIMARS по территории оккупированного Крыма.

"Достанут ли они до Керченского моста, я пока не знаю, но как только такая возможность появится, очевидно, что это будет сделано", – подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.